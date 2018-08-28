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Среда| 26 Сентября, 20:02 |
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Конвенция СИТЕС усложнит экспорт незаконно заготовленной древесины дуба и ясеня на Дальнем Востоке
WWF приветствует решение Минприроды России и Секретариата СИТЕС, и считает такое ужесточение контроля над экспортом дуба и ясеня своевременной мерой для установления легального лесопользования на Дальнем Востоке России по древесине ценных пород.
«Таким образом, появился новый важный инструмент для прекращения экспорта древесины, незаконно заготовленной в ключевых местообитаниях амурского тигра, - комментирует руководитель лесной программы Амурского филиал WWF Евгений Лепешкин. – Теперь древесина дуба монгольского и ясеня маньчжурского, как и изделия из нее, могут быть экспортированы только после предоставления в Административный орган Конвенции СИТЕС – Росприроднадзор - документального подтверждения легальности ее происхождения. Это дает уполномоченным органам возможность пресечения оборота незаконно заготовленной древесины до момента ее вывоза за пределы РФ».
В пресс-релизе на сайте МПР заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин отмечает, что неограниченные лесозаготовки ценных пород древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского на территории Дальнего Востока ведут к деградации лесов в ареале обитания амурского тигра. Плоды деревьев являются кормовой базой для птиц, грызунов, кабанов, которые, в свою очередь, являются пищей редких хищников, занесенных в Красную книгу РФ - амурского тигра и дальневосточного леопарда, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Амурском филиале WWF России.
«Мы признательны СИТЕС за оперативное рассмотрение предложений Российской Федерации, это решение позволит нам обеспечить дополнительные меры охраны редких растений», - отметил Р.Гизатулин.
В обзоре «Незаконные рубки на Дальнем Востоке: Мировой спрос на древесину и уничтожение Уссурийской тайги», подготовленном WWF России в 2013 году, приводятся убедительные доказательства того, что незаконные рубки ценных пород в этом регионе стали своего рода альтернативным режимом лесопользования, многократно превышающим дозволенные законом объемы заготовки. Так, в 2010 году объем дуба монгольского, заготовленного Приморском и Хабаровском краях на экспорт, в 2 раза превысил разрешенный объем лесопользования по этой породе. То есть, каждый второй кубометр дуба, экспортированный с Дальнего Востока, имел незаконное происхождение.
«Включение древесины ценных пород в СИТЕС значительно усложнит экспорт незаконно заготовленной древесины дуба и ясеня и, несомненно, позитивно скажется на сохранении местообитаний амурского тигра. Это решение в конечном итоге должно также улучшить и конкурентноспособность для законопослушных компаний, когда с рынка начнут исчезать недобросовестные поставщики ворованной древесины», - говорит Евгений Лепешкин.
Важно отметить, что включение пород в III Приложение CITES не устанавливает ограничение на их законную заготовку. Легальные лесозаготовители и местные жители, имеющие юридические права на заготовку дуба и ясеня с коммерческой целью и, соответственно, для собственных нужд, не будут испытывать дополнительные сложности в обеспечении своих прав.
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