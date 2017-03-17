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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Марта, 05:39 |
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В Сбербанке клиентов встречали бариста и аниматоры
Так, руководители банка на один день превратились в клиентских менеджеров: встречали и консультировали посетителей, благодарили их за доверие. А в 10 крупнейших филиалах Сбербанка на Дальнем Востоке клиентов ждал приятный сюрприз – за стойкой администратора их встречал приветливый бариста. Он предлагал всем желающим бесплатный свежесваренный кофе или чай в брендированных стаканчиках с надписью «Любимый клиент» и выводил маркером имя гостя.
Самых юных клиентов Сбербанка встречали веселые аниматоры, которые развлекали их и дарили фигуры из воздушных шариков, пока родители совершали свои финансовые операции.
- В нашей работе мы всегда используем принцип «Я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко мне». Что бы мы ни делали – в центре нашего внимания всегда клиент, поэтому сервис должен быть лучшим для каждого. С недавнего времени вопросами сервиса в наших офисах занимаются сервис-менеджеры – сотрудники, которые помогают решать сложные вопросы, требующие оперативного разрешения. Для этого у них есть специальные доступы ко всему необходимому программному обеспечению. В Дальневосточном Сбербанке сегодня работает более 40 сервис-менеджеров, - подчеркнула Наталья Цыкал, заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
- В Сбербанке клиентов встречали бариста и аниматоры
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