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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Марта, 05:22 |
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Ярмарка вакансий дальневосточных компаний пройдет в Комсомольске-на-Амуре
25 компаний из Хабаровского края и других регионов ДФО представят актуальные вакансии, проведут собеседования и ответят на вопросы об условиях работы. Соискатели, заинтересованные в трудоустройстве на перспективу, также смогут оставить свои резюме. Участниками ярмарки являются такие компании, как ООО «Торэкс-Хабаровск», ПАО «Амурский судостроительный завод», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО "Оловянная рудная компания", АО «Дальневосточный завод «Звезда», ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», АО «Ванинотрансуголь», АО «Ургалуголь», ООО «Промышленный парк Уссурийский», ООО «Ресурсы Албазино» (входит в АО «Полиметалл УК»).
Соискателям представят вакансии рабочих и инженерно-технических специальностей. Компании приглашают на работу главного технолога, инженеров разных профилей, начальника фабрики, наладчиков оборудования, линейных механиков, автоэлектриков, машинистов крана, горных мастеров, пекаря и других специалистов.
Компании из других регионов Дальнего Востока готовы предложить успешным кандидатам оплату переезда. Условия трудоустройства и переезда можно уточнить на мероприятии.
Ярмарка вакансий пройдет 23 марта с 10.00 до 13.00 в Доме молодежи по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Мира, 2.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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