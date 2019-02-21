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Юрий Трутнев провел подкомиссию по развитию рыбопромышленного комплекса ДФО
19 марта во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев провел заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса ДФО правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
На мероприятии обсуждались вопросы реализации законодательства об инвестиционных квотах добычи (вылова) водных биоресурсов. «На Дальнем Востоке отобраны 14 проектов по строительству заводов с объемом инвестиций 15 млрд рублей и 18 проектов по строительству судов для промысла с объемом инвестиций 94 млрд рублей. По предварительной оценке, не все механизмы работают достаточно прозрачно», - пояснил Юрий Трутнев. По словам вице-премьера, замечания носят «не принципиальный, но весьма важный характер». «В частности, они связаны с процедурой приемки предприятий. Она вызывает у инвесторов некоторые нарекания. Процедура будет доработана. Инвестор должен понимать, что если он выполнил все обязательства перед государством, то получит квоту в срок», - пояснил он.
Юрий Трутнев поручил Минсельхозу России, Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство), Минпромторгу России, Минвостокразвития России представить в Правительство РФ доклад с проектом нормативного правового акта о внесении изменений в акты Правительства РФ, предусматривающие порядок и методику проведения мероприятий по контролю за реализацией проектов и приемке введенных в эксплуатацию объектов инвестиций; разработать порядок определения и утверждения общего допустимого улова водных биологических ресурсов на очередной год с учетом сроков ввода в эксплуатацию объектов инвестиций; определить порядок принятия решений по внесению изменений в проектную документацию; уточнить порядок продления срока реализации проекта в связи с модернизацией объекта инвестиций. Минсельхоз России, Росрыболовство, Минвостокразвития России, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АНО АПИ) проанализируют ситуацию по реализации проектов дальневосточными компаниями в рамках программы инвестиционных квот, обеспечат рассмотрение и принятие решений по внесению изменений в проектную документацию и в договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в инвестиционных целях в отношении инвесторов.
Участники заседания обсудили развитие строительства рыбопромысловых судов на Дальнем Востоке. «Мы рассмотрели, какие меры надо принять для того, чтобы суда строились на Дальнем Востоке. Верфи у нас есть. Но, к сожалению, для строительства рыболовецких судов они по ряду причин не используются. Это не соответствует приоритетам развития Дальнего Востока. 94 млрд рублей инвестиций – деньги немалые - вкладываются дальневосточными компаниями в развитие других регионов. Нужно, чтобы эти средства помогали развивать Дальний Восток», - подчеркнул Юрий Трутнев.
Заместитель Министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что по итогам прошедших двух этапов компаний по распределению долей инвестиционных квот заключено 33 договора на закрепление инвестиционных квот по строительству судов, из которых 9 – для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 24 – для Северного. Также заключен 21 договор, предполагающий строительство 8 заводов на Севере и 14 заводов на Дальнем Востоке. В январе 2019 года завершился прием заявлений в рамках третьего этапа приема заявлений. Поступило еще 11 проектов. Это 9 судов для Дальнего Востока и 2 для Северного бассейна и 7 проектов по строительству заводов. Суммарный объем инвестиций дополнительных объектов составил 58 млрд рублей.
Юрий Трутнев подчеркнул, что часть денежных средств, которые тратит инвестор на строительство флота в рамках инвестиционных квот, должна оставаться на предприятиях Дальнего Востока. «Проблема не очень простая. Это не вопрос административного распределения. Для того, чтобы инвесторы заказывали суда, наши верфи должны быть конкурентными. Мы договорились с Минпромторгом России, что дополнительно будут подготовлены предложения в этой части. Некоторые средства выделены на модернизацию Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. На мой взгляд, этого недостаточно. Мы еще раз соберемся в Москве и продумаем программу: как сделать так, чтобы у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке», - уточнил он.
Минсельхозу России, Росрыболовству, Минпромторгу России, Минвостокразвития России, АНО АПИ поручено представить в Правительство РФ доклад с проектами нормативных правовых актов, предусмотрев увеличение доли инвестиционных квот, закрепляемой за инвестором при строительстве средне- и малотоннажных рыбопромысловых судов с учетом потребностей дальневосточных рыбопромышленных компаний. Еще одно поручение касается проведения анализа и формирования предложений по распределению квот добычи (вылова) в отношении иных видов водных биоресурсов и районов промысла под инвестиционные обязательства с учетом потребностей дальневосточных рыбопромышленных компаний. Минвостокразвития России и АНО АПИ совместно с ключевыми дальневосточными рыбопромышленными компаниями проведут анализ и сформируют предложения по реализации проекта создания новой судоверфи и перспективному размещению заказа, состоящего из серии в объеме не менее 10 судов. Минсельхоз России, Росрыболовство, Минпромторг России, Минвостокразвития России, АНО АПИ, АО «Фонд развития Дальнего востока и Байкальского региона» (ФРДВ) сформулируют предложения по дополнительным мерам, способствующим максимальному обновлению рыбопромыслового флота и развитию национального судостроения, в том числе разработают эффективный пакет мер государственной поддержки, направленный исключительно на развитие рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке. Отдельное поручение касалось проведения крабовых аукционов. В рамках разработки актов, регулирующих порядок распределения крабовых квот, Росрыболовство, Минпромторг России, Минвостокразвития России должны предусмотреть сроки на проведение аукционов и строительства краболовных судов с учетом модернизации и создания судостроительных верфей на Дальнем Востоке.
Обсуждалось осуществление хозяйственной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства) в границах региональных памятников природы на водных объектах внутренних морских вод залива Петра Великого Японского моря (Приморский край), ограниченных режимом охраны памятников природы регионального значения. «Позиция губернаторов - этим можно заниматься. С Минприроды РФ мы обсуждали эту ситуацию. Есть поручение усовершенствовать режим работы данных территорий. Регулирование данных территорий должно происходить внутри субъекта», - отметил Юрий Трутнев.
Минприроды России, администрации Приморского края, Минвостокразвития России, Росрыболовству, АНО АПИ, ФРДВ поручено обеспечить правовое регулирование и осуществление аквакультуры (рыбоводства) в границах региональных памятников природы на водных объектах внутренних морских вод залива Петра Великого Японского моря, представить доклад в Правительство РФ при необходимости с проектами нормативных правовых актов.
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