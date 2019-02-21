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20 Марта 2019, 22:45 | Регион сегодня |

В Приморье стремятся алмазные инвесторы

Новый резидент Свободного порта Владивосток является одним из ведущих производителей бриллиантов

Реализацию проекта по огранке алмазов в Приморском крае представил генеральный директор индийской группы компаний "М.Суреш" (M.Suresh) Лалит Адани Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – полномочному представителю Президента Российской Федерации в ДФО Юрию Трутневу в рамках мероприятий проходящего во Владивостоке "Дня  инвестора".

Вице-премьер отметил, что это второй проект индийского инвестора в данной сфере. Резидент свободного порта Владивосток, компания «КГК», реализует во Владивостоке проект фабрики по огранке алмазов. «То, что выходит вторая компания, мы оцениваем положительно. Конкуренция всегда помогает экономике развиваться. Мы будем поддерживать данный проект», - отметил Юрий Трутнев.

Компания «М.Суреш» заинтересовалась возможностью локализации производства в Приморском крае по итогам участия в круглом столе, организованном Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в ходе визита Юрия Трутнева в Индию в марте 2017 года. В июне прошлого года в Приморском крае было зарегистрировано подразделение компании ООО «M.Суреш Владивосток» и в сентябре компания получила статус резидента свободного порта Владивосток, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Во время встречи обсуждалось привлечение квалифицированных кадров для запуска проекта. Запуск проекта планируется в ближайшие полтора года с поэтапным наращиванием производства. На предприятии будет создано 200 рабочих мест.

«Содействие бизнесу в оформлении статуса резидента особых экономических режимов и обеспечение реализации благоприятных налоговых и административных преференций на Дальнем Востоке - ключевая функция Корпорации. Сегодня в свободном порту Владивосток инвестиционную деятельность ведут около 1140 компаний, в их числе четверо резидентов реализуют проекты в области ювелирной и алмазогранильной отраслей», - сказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Аслан Канукоев.

Он напомнил, что два года назад в Приморском крае запущено производство по огранке бриллиантов индийской корпорации KGK совместно с Евразийским алмазным центром, который оказывает фабрике помощь в сопровождении ограночного производства, логистике и страховании ценных грузов. В Республике Саха (Якутия) скоро появится ювелирно-гранильный кластер, созданный компанией «Сэйбиэм» по принципу индустриального парка. Еще одно производство бриллиантов в Приморье готов открыть «М.Суреш Владивосток». «Запуск подобных предприятий является важным шагом в формировании в регионе алмазно-бриллиантовых кластеров, создании уникальных рабочих мест и открывает резидентам серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР», - считает глава КРДВ.

Отметим, «М.Суреш» – индийская алмазная компания, учрежденная в 1968 г. и входящая в состав конгломерата «Де Бирс» (De Beers). В течение последних 5 лет компания является одним из ведущих производителей бриллиантов, а также экспортеров и продавцов обработанных алмазов в мире.

«М.Суреш» имеет филиалы и представительства в крупнейших торговых центрах алмазов по всему миру, включая США, Бельгию, Индию, Дубаи, Австралию, Гонконг и Израиль. Компания покупает алмазное сырье у АК «АЛРОСА», а также у компаний «Рио Тинто» (Rio Tinto) (Австралия-Великобритания) и «Доминион Даймондз» (Dominion Diamonds) (Канада).

Напомним, 20 марта во Владивостоке Юрий Трутнев провел День инвестора. Вице-премьер обсудил реализацию ряда инвестиционных проектов с российскими предпринимателями, а также с крупнейшими отраслевыми инвесторами из Японии и КНР. Мероприятия Дня иностранного инвестора подготовлены Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Алмазная отрасль  ДФО 


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