Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Национальная премия "Бизнес-Успех" ждет предпринимателей Дальнего Востока

2 июня во Владивостоке в здании Владивостокского государственного университета экономики и сервиса пройдет окружной этап Национальной премии "Бизнес-Успех" по ДФО в рамках предпринимательского форума "Территория бизнеса – территория жизни".

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Форум проводится при поддержке Администрации Приморского края. Генеральный партнер – электронная площадка «РТС-тендер». 

Национальная премия «Бизнес-Успех» уже состоялась в 46 регионах, объединила более 40 000 предпринимателей и подключила около 800 муниципальных чиновников к проекту. Цель премии «Бизнес-Успех» - отметить самые актуальные и перспективные бизнес-проекты, реализованные на территории России. Организаторы вот уже шестой год находят и делают известными истории успеха отечественных предпринимателей. 

2 июня во Владивосток приедут самые перспективные бизнесмены всего Дальневосточного федерального округа побороться за символ конкурса «Золотой домкрат» и призы для развития бизнеса. Если вы хотите войти в их число, то спешите подать заявку до 16 мая 2016 года на сайте

Победители премии «Бизнес-Успех» помимо заветной статуэтки получают: 

- бесплатное обучение для акселерации бизнеса

- мощная рекламная и PR-поддержка 

- ценные награды и денежные сертификаты от партнёров премии

- поездки на международные профессиональные выставки и стажировки

Все номинанты имеют уникальную возможность – рассказать о своем бизнесе перед аудиторией форума – предприниматели, финансисты, инвесторы, журналисты, эксперты, представители власти и общественных организаций. Вы сможете не только найти новых клиентов, но и привлечь партнеров для своего дела.   400 предпринимателей со всего федерального округа узнают о вашем бизнесе!

Финалисты предыдущих этапов премии «Бизнес-Успех» становятся настоящими звездами предпринимательства. Они продвигаются по социальному лифту, участвуют в качестве экспертов в профильных конференциях, становятся востребованными у журналистов. О лучших пишут в «Forbes», приглашают к участию в Прямой линии с Президентом России и др. Присоединяйтесь и вы к деловому сообществу России.

Определение победителей  премии «Бизнес-Успех» состоится 2 июня в рамках  Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса - территория жизни» в здании Владивостокского государственного университета экономики и сервиса - ул. Гоголя, 41. Кроме того, на мероприятии будут определены и награждены лидеры среди муниципалитетов, которые продемонстрировали наиболее успешный опыт в поддержке малого бизнеса.

Форум также предполагает обширную деловую программу, в рамках которой состоится ряд тематических сессий и мастер-классов с участием известных предпринимателей и бизнес-тренеров, а также выставки и экспресс-знакомства для бизнеса. В течение нескольких кофе-брейков предприниматели смогут пообщаться со своими коллегами, представителями банков, спикерами, в общем, приобрести много полезных связей и контактов.

Программа форума. Участие бесплатное!

Досье "Дальневосточного капитала": Национальная премия «Бизнес-Успех» стартовала в 2011 году с целью стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества. За 2011-2015 гг. прошло 45 региональных этапов, которые объединили 42 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 12 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Бизнес-Успех 


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