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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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Национальная премия "Бизнес-Успех" ждет предпринимателей Дальнего Востока
Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Форум проводится при поддержке Администрации Приморского края. Генеральный партнер – электронная площадка «РТС-тендер».
Национальная премия «Бизнес-Успех» уже состоялась в 46 регионах, объединила более 40 000 предпринимателей и подключила около 800 муниципальных чиновников к проекту. Цель премии «Бизнес-Успех» - отметить самые актуальные и перспективные бизнес-проекты, реализованные на территории России. Организаторы вот уже шестой год находят и делают известными истории успеха отечественных предпринимателей.
2 июня во Владивосток приедут самые перспективные бизнесмены всего Дальневосточного федерального округа побороться за символ конкурса «Золотой домкрат» и призы для развития бизнеса. Если вы хотите войти в их число, то спешите подать заявку до 16 мая 2016 года на сайте.
Победители премии «Бизнес-Успех» помимо заветной статуэтки получают:
- бесплатное обучение для акселерации бизнеса
- мощная рекламная и PR-поддержка
- ценные награды и денежные сертификаты от партнёров премии
- поездки на международные профессиональные выставки и стажировки
Все номинанты имеют уникальную возможность – рассказать о своем бизнесе перед аудиторией форума – предприниматели, финансисты, инвесторы, журналисты, эксперты, представители власти и общественных организаций. Вы сможете не только найти новых клиентов, но и привлечь партнеров для своего дела. 400 предпринимателей со всего федерального округа узнают о вашем бизнесе!
Финалисты предыдущих этапов премии «Бизнес-Успех» становятся настоящими звездами предпринимательства. Они продвигаются по социальному лифту, участвуют в качестве экспертов в профильных конференциях, становятся востребованными у журналистов. О лучших пишут в «Forbes», приглашают к участию в Прямой линии с Президентом России и др. Присоединяйтесь и вы к деловому сообществу России.
Определение победителей премии «Бизнес-Успех» состоится 2 июня в рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса - территория жизни» в здании Владивостокского государственного университета экономики и сервиса - ул. Гоголя, 41. Кроме того, на мероприятии будут определены и награждены лидеры среди муниципалитетов, которые продемонстрировали наиболее успешный опыт в поддержке малого бизнеса.
Форум также предполагает обширную деловую программу, в рамках которой состоится ряд тематических сессий и мастер-классов с участием известных предпринимателей и бизнес-тренеров, а также выставки и экспресс-знакомства для бизнеса. В течение нескольких кофе-брейков предприниматели смогут пообщаться со своими коллегами, представителями банков, спикерами, в общем, приобрести много полезных связей и контактов.
Программа форума. Участие бесплатное!
Досье "Дальневосточного капитала": Национальная премия «Бизнес-Успех» стартовала в 2011 году с целью стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества. За 2011-2015 гг. прошло 45 региональных этапов, которые объединили 42 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 12 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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