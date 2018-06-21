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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новые возможности Дальнего Востока обсудили на форуме "Итуруп"
Молодые преподаватели вузов, аспиранты, предприниматели и работники предприятий и учреждений из разных регионов России использовали шанс представить свою проектную идею, найти возможность для ее воплощения и реализовать интеллектуальный и творческий потенциал, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
В рамках форума продолжают проходить встречи с почетными гостями. Сегодня перед участниками выступил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Ранее гостями форума уже стали вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, заместитель Председателя Госдумы РФ Владимир Васильев, глава Сахалинской области Олег Кожемяко, известные общественные деятели, политики и предприниматели.
Глава Фонда развития Дальнего Востока рассказал о создании благоприятного инвестиционного климата макрорегиона, в том числе о таких механизмах как формирование территорий опережающего социально-экономического развития. По его мнению, благодаря новым условиям и активности молодых предпринимателей Дальний Восток, оставаясь российским, сможет стать частью успешной и глобальной азиатской экономики. "Дерзайте на Востоке! В регионе должны появиться люди новой формации. Это люди, на которых мы, как государственные инвесторы, надеемся. Я искренне мечтаю о том, чтобы словом "предприниматель" гордились. Чтобы предприниматели становились героями общества", - отметил Алексей Чекунков.
В ближайшую субботу – 22 августа – с участниками «Итурупа» встретится глава Минвостокразвития Александр Галушка и обсудит с ними новые возможности развития Дальнего Востока и перспективы, открывающиеся перед молодыми специалистами.
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