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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 21:42 |
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Сахалин идет по пути нефтегазового прогресса
– Сегодняшняя ситуация настоятельно диктует необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию перспективных шельфовых проектов «Сахалин-3» – «Сахалин-5», в рамках которых продолжаются активные геологоразведочные работы. Их разработка даст новый импульс развитию экономики Дальневосточного региона на основе газификации, глубокой переработки углеводородов, будет способствовать успешному долговременному экономическому сотрудничеству с нашими ближайшими соседями-странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В этом году должно быть принято окончательное решение по реализации газовой составляющей проекта «Сахалин-1», которая позволит «разморозить» масштабную добычу газа и существенно повысит доходность проекта, – подчеркнул губернатор Сахалина в своем обращении к участникам конференции.
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