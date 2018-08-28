|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 11 Сентября, 05:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Китайский бизнес активно приходит на Дальний Восток
Вопросы развития экономических связей между дальневосточными регионами и северо-восточными провинциями КНР, а также реализация проектов с участием зарубежных инвесторов обсуждались на встрече Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки с представителями бизнес-сообщества провинции Хэйлунцзян.
По словам главы Минвостокразвития, инструменты развития Дальнего Востока - ТОР, Свободный порт Владивосток, господдержка инвестпроектов, Фонда развития Дальнего Востока - позволили привлечь в макрорегион более 1 трлн 238 млрд рублей, из них 1 трлн 152 млрд – частные инвестиции.
«Десятки инвесторов из Китая уже воспользовались новыми возможностями, которые получает инвестор на Дальнем Востоке. Мы видим готовность китайской стороны все более активно участвовать в новых проектах, - сказал Александр Галушка. - Сейчас это уже 21 проект с участием инвесторов из КНР с объемом инвестиций более 180 млрд рублей».
Также глава Минвостокразвития напомнил о создании российско-китайского фонда агропромышленного развития. В настоящее время на рассмотрении Фонда уже находятся 10 крупных проектов на сумму свыше 80 млрд рублей.
В тот же день в преддверии заседания совета глав регионов Дальнего Востока и северо-восточных провинций Китая прошли переговоры Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и первого секретаря Хэйлунцзянского комитета Коммунистической партии Китая, председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян Вана Сянькуя. На встрече речь шла об участии китайского капитала в создании международного транспортного коридора «Приморье-1», реализации совместных сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке, также обсуждались иные вопросы практического взаимодействия.
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
- Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
- В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
- Пять регионов ДФО получат поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.