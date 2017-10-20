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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Октября 2017, 09:10 | Регион сегодня
Разработан кредит для приграничных территорий
Банк МСП разработал специальный кредитный продукт для организации и развития бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства на приграничных территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба банка.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается кредитование на оборотные средства и на инвестиционные цели. Так, при оформлении кредита на инвестиционные цели процентная ставка составит 8,9% годовых для среднего бизнеса и 9,9% годовых - для малого бизнеса. Ставка при кредитовании на оборотные цели составит 9,6% для среднего бизнеса и 10,6% для малого бизнеса.
Специальный продукт для предприятий приграничных территорий разработан в рамках Концепции развития приграничных территорий субъектов РФ, входящих в состав ДФО, утвержденной распоряжением Правительства РФ 28.10.2017 № 2193-р.
Теги: малый бизнес Банк МСП кредиты
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