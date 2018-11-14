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Проблемы объединили пчеловодов Дальнего Востока

Проблемы, особенно с рубкой липы, со сбытом, с исследованием качества меда, схожи во многих дальневосточных регионах

Создание межрегиональной Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока стало главным итогом международного форума «Таежные промыслы – основа развития лесных территорий», который состоялся 14—16 ноября во Владивостоке при поддержке WWF России.

Организаторами форума выступили Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF), Каталонский научный исследовательский центр лесов (Испания) и Союз пчеловодов Приморского края. Участники форума стали порядка 80 человек: эксперты по недревесному лесопользованию и мёду из России, Киргизии, Испании, Китая; российские и иностранные ученые; представители объединений пчеловодов дальневосточных регионов — Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, республики Саха (Якутия); переработчики и экспортёры продукции пчеловодства и ресурсов леса. Благодаря активной работе Союз пчеловодов Приморского края, на встрече были представлены районные объединения пчеловодов — из Уссурийского, Чугуевского, Анучинского, Спасского, Ханкайского, Кировского, Пожарского, Хасанского районов Приморья. В мероприятии приняли участие представители Агентства по развитию человеческого капитала, Департаментов сельского и лесного хозяйства Приморского края.

 


 

«Тема таежных промыслов, таежного пчеловодства сегодня все чаще звучит в медиапространстве; на нее стали обращать внимание представители разных уровней власти. Но до сих пор законодательство и практика работы заготовителя лесных даров, переработчиков и, в конечном итоге – экспортеров недревесных продуктов леса, расходятся с главной целью — развитием этой отрасли. Для всестороннего обмена мнениями и выработки правильных решений как для бережного освоения ценных липовых и кедровых лесов Дальнего Востока, так и для обеспечения социальных задач развития региона мы впервые собрали такой представительный форум. Одним из главных важнейших результатов уже можно назвать решение по созданию дальневосточной Ассоциации пчеловодов, которая, в свою очередь, поможет решить основные проблемы этой сферы природопользования, объединив разрозненные группы людей», — комментирует координатор проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.

В центре внимания форума были проблемы сохранения лип как главных лесных медоносов и важных составляющих уникального биоразнообразия Дальнего Востока. Обсуждались вопросы повышение экспортного потенциала дальневосточного мёда с помощью применения современных исследований качества продукции пчеловодства и создание соответствующей лаборатории. Шла речь о продвижение продукции пчеловодства Приморья на внутренних и зарубежных рынках благодаря созданию бренда приморского мёда из уникальных лесов ареала амурского тигра, налаживании связей с представителями пчеловодческой отрасли России и зарубежья, о развитии малых и средних хозяйств, в том числе в рамках госпрограммы «Дальневосточный гектар» на основе современных достижений мирового уровня. Широкое представительство дальневосточных регионов позволило выполнить ещё одну стратегическую задачу — провести учредительное собрание межрегиональной Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока.

«Вопрос о создании Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока созрел еще в прошлом году. Общаясь с другими пчеловодами, к примеру, из Хабаровского края, мы поняли, что проблемы, особенно с рубкой липы, со сбытом, с исследованием качества меда, схожи во многих дальневосточных регионах. В этом году в июне в Хабаровске собрались инициативные пчеловоды Хабаровского и Приморского краев, и приняли решение о создании рабочей группы по объединению дальневосточных пчеловодов. Все предложения, которые мы рассмотрели летом, были разосланы официальным письмом главам регионов ДФО. Была установлена обратная связь с большинством администраций, нам оправили контакты тех пчеловодов, которые по мнению этих структур, могут представлять интересы региона. И вот, благодаря Фонду дикой природы, нам удалось оповестить и собрать пчеловодов и представителей пчеловодческих объединений 5 регионов — Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Еврейской автономной области и Республихи Саха (Якутия), на форуме во Владивостоке. Также приехали представители из Амурской области, но они в основном занимаются производством пчелоинвентаря, поэтому участвовали в данном случае как гости форума. 15 ноября мы провели учредительное собрание, на котором было принято решение о создании межрегиональной общественной организации —Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока. Был избран совет Ассоциации, в который вошли представители 5 регионов, и избран президент Ассоциации. Характерно, что основой, ядром Ассоциации, по единодушному мнению всех участников совета, должен быть Союз пчеловодов Приморского края как реально и эффективно действующая уже организация пчеловодов. И в этом, безусловно, огромная заслуга нашего партнерства со Всемирным фондом дикой природы (WWF)», – комментирует Рамиль Еникеев, председатель Союза пчеловодов Приморского края, который был избран президентом Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока.

Международный форум «Таежные промыслы – основа развития лесных территорий» стал одним из крупнейших мероприятий программы «Амурская природоохранная коалиция», которую уже три года реализует в бассейне Амура WWF России в партнерстве с Каталонским научным исследовательским центром лесов при поддержке Евросоюза и взаимодействии с общественными природоохранными организациями экорегиона. Форум стал уже третьей, но самой масштабной встречей дальневосточных пчеловодов в Приморье, нацеленной на развитие этой отрасли, дружественной к природе и лесу.

 


 

Марта Ровира в центре на дегустации дальневосточного меда

«Пчеловодство помогает сохранить лес и биоразнобразие. И мы рады видеть, что сотрудничество между испанской Каталонией и Приморьем принесло значительные результаты — в первую очередь, обмен опытом оказался полезен для организации здесь, в Приморье, первого на Дальнем Востоке Союза пчеловодов, а сейчас и Ассоциации дальневосточных пчеловодов. Работая вместе, мы узнали, что есть такой уникальный край — с таким природным и человеческим богатством. В свою очередь, Каталонский институт лесных наук привозил экспертов из Европы в Приморье для участия в семинарах по меду и лесным орехам. Они рассказывали, как организовать такой бизнес, на каких международных рынках есть спрос, какие требования существуют к сертификации качества, как пчеловоды помогают сохранить лес и биоразнообразие, делились знаниями о новых и традиционных методах пчеловодства, включая лесное пчеловодство, — говорит Марта Равира, координатор проектов по международному сотрудничеству, Каталонский научный исследовательский центр лесов. — Было полезно также для нас увидеть, что есть общие проблемы у всех пчеловодов мира — и как решать эти проблемы. Например, сокращение популяций пчел, болезни пчел, а также старение пчеловодов — по большей части немолодых уже людей. Это очень полезно — общаться между разными странами по одному вопросу, обмениваться мнениями, трудностями и искать пути сотрудничества. Для меня поездки в Приморский край всегда были особенными, и я вижу, как с каждым годом растет мотивация у людей — чтобы вместе работать по преодолению проблем, по организации своих усилий в Союз пчеловодов. Мне понравилось открытость людей в Приморье. Несмотря на то, что мы говорим на разных языках, я всегда чувствовала, что люди желают общаться и преодолевать языковые сложности, и есть мотивация к росту».

 


 

Выступает Антонио Гомез Пайэло.

В ближайших планах нового общественного объединения — довести информацию о создании Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока до органов исполнительной и законодательной власти регионов ДФО, в том числе до недавно присоединенных к округу Бурятии и Забайкальского края. И — начать взаимодействие, как межрегиональное объединение, с Министерством по развитию Дальнего Востока и аппаратом полномочного представителя президента в ДФО. Как считает Рамиль Еникеев, президент дальневосточной Ассоциации пчеловодов, для решения общих вопросов и развития отрасли необходимо добиться, чтобы в совете Ассоциации были представлены пчеловодческие объединения всех регионов Дальнего Востока, включая «вновь прибывших».

ФОТО с пасек предоставлено Союзом пчеловодов Приморского края

Фото с форума – Ольга Сасс / WWF России

На верхнем фото: Пчеловод Николай Жебрунов.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: ассоциация  пчеловоды 


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