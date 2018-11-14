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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 06:16 |
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Вылетающим из столицы ДФО предлагают питание по правилам Кашрута и сертификатом кошерности
Пассажирам с особыми предпочтениями в питании авиакомпания «Аврора», входящая в Группу Аэрофлот, предлагает воспользоваться возможностью заказа специальных рационов питания, разработанных с учетом религиозных убеждений и медицинских показаний, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в авиакомпании "Аврора".
C 17 ноября на рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Хабаровск, пассажиры могут воспользоваться услугой заказа кошерного питания.
Данный вид питания приготовлен в соответствии с правилами Кашрута (свод иудейских законов) и имеет сертификат кошерности.
Для пассажиров класса Бизнес заказ доступен на всех рейсах, для пассажиров класса Эконом – на рейсах продолжительностью от 3-х часов.
Услуга предоставляется по предварительному заказу не менее, чем за 36 часов до времени вылета, без взимания дополнительной платы.
О подробностях заказа специального питания можно ознакомиться на сайте авиакомпании flyaurora.ru/buy/services/meals-board/
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Авиакомпания "Аврора"» входит в группу компаний «Аэрофлот», образована в 2013 году. В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. «Аврора» обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре. Также самолёты авиакомпании «Аврора» выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае. Авиакомпания «Аврора» — победитель престижной премии «Крылья России» в 2016 и 2017 годах в номинации «Авиаперевозки на региональных маршрутах».
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Что это за шизофреничный бред??? Всем типа кошерным селёдку солёную и воды не давать. . . . . . . . . . . . . А не нравится, пусть пешком ходят, они привыкшие, да и их поводырь им это глаголит постоянно. . . . . . . .
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