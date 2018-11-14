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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 06:16 |
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Рекордный объем грузов перевезен через погранпереход Махалино-Хуньчунь на ДВЖД
За оставшиеся полтора месяца 2018 года через данный погранпереход планируется перевезти еще 500 тыс. тонн грузов. Таким образом, годовой объем перевозок внешнеторговых грузов через пункт пропуска Махалино – Хуньчунь сможет достичь 3 млн тонн, что соответствует целевым показателям развития указанного погранперехода на первом этапе его эксплуатации. Согласно оценкам отраслевого Института экономики и развития транспорта объёма в 3,4 млн тонн планировалось достичь только к 2025 году.
С августа 2018 года начались регулярные перевозки грузов в контейнерах по международному транспортному коридору «Приморье-2». По состоянию на 20 ноября 2018 года перевезен 581 контейнер в ДФЭ, и по заверению китайской стороны объемы будут увеличиваться.
Учитывая динамику роста перевозок через ЖДПП Махалино-Хуньчунь, ОАО «РЖД» приступает к реализации инвестиционной программы по реконструкцию погранперехода, а также развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к нему, что позволит в будущем обеспечить объем перевозок до 8 млн тонн в год.
- Рекордный объем грузов перевезен через погранпереход Махалино-Хуньчунь на ДВЖД
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