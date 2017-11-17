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20 Декабря 2017, 09:29 | Регион сегодня

Потребкооперация: в цене доверие и способность договариваться

Малый сельскохозяйственный бизнес в дальневосточных регионах, где пока не так много крупных производств, как в других федеральных округах, вносит существенный вклад в обеспечение населения своих территорий продуктами питания местного производства.

До сих пор его доля значительна в общем объеме попадающих на региональные рынки овощей, картофеля, молока и даже мяса. В то же время именно малым хозяйствам, в том числе личным подсобным, всегда было непросто решать вопросы сбыта, обеспечения своего производства необходимыми ресурсами для поддержания эффективности и развития. Сейчас же, когда внутренний продовольственный рынок претерпевает определенные трансформации, где все больше и больше становится доля крупных хозяйств, способных предложить более низкую цену, перед малыми производителями неизбежно возникает необходимость поиска новых форм взаимодействия, чтобы не исчезнуть с рынка совсем.

Федеральный лидер

Собственно, эти формы давно найдены, широко распространены в мировой практике и даже более того - имеют весьма успешный исторический опыт в России. Это потребительская кооперация. Неслучайно, видимо, именно сейчас вопрос о необходимости возрождения и развития потребительской кооперации был поставлен руководством страны. Региональные власти на Дальнем Востоке включились в работу по разъяснению малым сельхозпроизводителям всех преимуществ такого объединения.

Стоит признать, работа в этом направлении в дальневосточных регионах в целом пока не очень успешна, и результаты ее по различным территориям не сильно отличаются. Исключение составляет только Якутия, оказавшаяся в тройке субъектов РФ - лидеров кооперативного движения. Сложные природно-климатические условия и огромные расстояния, в силу чего, собственно, и преобладает в республике мелкотоварное производство, стимулировали процессы организации объединения якутских сельских производителей. И если в других дальневосточных регионах активность этих процессов либо крайне низка, либо вообще отсутствует, то в Якутии создана и успешно работает собственная система сельскохозяйственной потребкооперации, куда вовлечено огромное количество мелких производителей. Система эта двухуровневая.

Сегодня в Якутии проживает в сельской местности порядка 35% населения, действует 397 сельскохозяйственных потребительских кооперативов первого уровня, 3 кооператива второго уровня. Как пояснили «ДК» в республиканском Минсельхозе, система эта включает в себя кооперативы различных видов на местном, районном, региональном уровнях, и она успешно конкурирует с крупными предприятиями АПК республики. Базисными организациями являются кооперативы на уровне поселений. Первый уровень важен тем, что там с совхозной поры сохранилась взаимосвязь хозяйственного управления села, и в кооперацию вступают ЛПХ и мелкие КФХ. Районные кооперативы, как правило, исполняют функции заготовки, переработки и сбыта сырьевой продукции.

На республиканском уровне созданы потребительские кооперативы второго уровня, учредителями и пайщиками которых являются районные потребительские кооперативы. Основные их функции - организация розничного сбыта и материально-техническое снабжение пайщиков, что для Якутии особенно важно, поскольку большие транспортные издержки требуют создания современной материально-технической базы. При этом республиканская система уровневой кооперации формируется по отраслевым направлениям. Таким образом, кооперацией охвачена вся территория республики.

Кстати, Якутия оказалась тем регионом, где успешно работают и кредитные кооперативы, чего на Дальнем Востоке почти нет нигде. По официальным данным, здесь функционирует 110 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в которых числится 14,7 тыс. пайщиков. Географический ареал их деятельности весьма широк - они зарегистрированы в 22 муниципальных районах и так же включены в двухуровневую структуру. Например, республиканский сельскохозяйственный кредитный кооператив второго уровня «Саха Кредит», объединил 34 кредитных кооператива первого уровня, что составляет более 30,9 % от общей численности функционирующих кредитных кооперативов.


 

Стимулы от государства

Но опыт Якутии - это уникальная история не только в масштабах Дальнего Востока, но и всей страны. Ожидания в других дальневосточных регионах активности потенциальных кооператоров намного скромнее. Специалисты не без иронии замечают, что для пробуждения интереса к кооперации необходимо важное условие: «должно быть совсем плохо». А пока малые хозяйства вполне справляются с трудностями и в одиночку, то инициатива снизу, что собственно и запускает процесс объединения, практически близка к нулю. Продукты сельского хозяйства, в том числе малых производителей, в последние два-три года стали высоко востребованными на рынке, проблема сбыта, еще недавно остро стоявшая перед малыми хозяйствами, несколько снизила градус остроты, да и цены на их продукты сейчас в общем вполне приемлемые. Если не предложить дополнительных стимулов, то преимущества кооперирования в этих условиях могут так и остаться неоцененными сельскими производителями.

В качестве стимулов государство предложило грантовую поддержку, обозначив, естественно, ряд параметров для ее получения. Одно из ключевых требований - кооператив должен внести на развитие своей материально-технической базы 40% собственных средств, а государство к ним добавит оставшиеся 60%. Еще одно важное условие: для того, чтобы получить поддержку государства, в кооперативе должно быть не меньше 10 человек. Как показала практика, выполнить эти условия удается не всегда.

По словам ответственного за развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации специалиста в Минсельхозе Хабаровского края Олеси ТЕРИЧЕВОЙ, проблема потребкооперации у всех дальневосточных регионов одинаковая - отсутствие культуры кооперации и «тяжело люди идут на контакт». В основном создают кооперативы знакомые, члены семьи, те кто друг друга знают и доверяют.

- Всех интересует финансовая сторона вопроса: какую выгоду я получу, если стану членом кооператива, - говорит Олеся Теричева. - Я и так со своих 10 соток картошку продаю. Зачем мне для этого входить в кооператив? На селе не хватает знаний правовых. В крае предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование их муниципальных программ в части развития сельхозкооперации. Есть краевой сельскохозяйственный Фонд, который как центр компетенции обеспечивает правовую, организационную, информационную, имущественную поддержку всем сельхозтоваропроизводителям, и, в частности, основная задача Фонда - развитие сельхозкооперации.


 

В чем выгода?

В Хабаровском крае сегодня официально числится 14 кооперативов, из которых 9 были созданы в этом году. Аналогичная картина и в других субъектах ДВ, где предпринимаются попытки стимулировать эти процессы. В Амурской области уже зарегистрировано 15 таких кооперативов, но реально из них работают только 12. В Еврейской АО, где отсутствуют крупные агропромышленные предприятия, и сельское хозяйство представлено в основном малыми хозяйствами, на сегодняшний день создано уже 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых работают три. По словам заместителя начальника Управления сельского хозяйства ЕАО Михаила ЛИХОДОВСКОГО, финансовые возможности региона позволяют выдать грант на поддержку только одному кооперативу в год: «в первую очередь мы поддерживаем те кооперативы, которые уже работают».

В то же время северные территории с меньшими возможностями для развития сельского хозяйства планируют через кооперацию решить проблему обеспечения отдаленных от регионального центра территорий продуктами местного производства.

- Хозяйств у нас мало, всего 30 вместе с оленеводами, - говорит Николай КОШЕЛЕНКО, заместитель министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области. - И мы пытаемся организовать кооператив, деятельностью которого будет продвижение продукции наших производителей по всей территории области. У нас так сложилось, что основным рынком сбыта является Магадан, и в городе более-менее ситуация с этим нормальная. Все производители местные везут продукцию туда. Каждую субботу проходят ярмарки выходного дня, где количество участников вместе с ЛПХ доходит до 120 хозяйств. А в районах области население проигрывает в этом отношении. Поэтому мы хотели бы создать кооператив, целью которого будет создание торговых точек по трассе в населенных пунктах для продажи местной продукции.

Справедливости ради стоит отметить, что успешные кооперативы, работающие много лет, все-таки существуют на Дальнем Востоке не только в Якутии. В основном это те кооперативы, которых объединяет предприниматель для закупа продуктов у населения, как правило, молока или мяса. Эксперты относят такой вид кооперации к псевдокооперативам, поскольку прибыль не распределяется равноценно между членами и правлением кооператива. Тем не менее, Андрей ПАХОМОВ, председатель потребительского кооператива «Промилк», созданного для сбора молока в частных подворьях и первичной переработки этого сырья для последующего производства сыров в цехах компании «Провиант» в Приморском крае, отмечает преимущества их объединения: «До нас ездили частники, собирали молоко у населения сел по 12 рублей за литр. Мы в настоящий момент принимаем по 27 рублей за литр у членов нашего кооператива. В общем от объединения в кооператив ЛПХ, сдающие молоко, только выиграли». 

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год. 

Теги: Минсельхоз  Потребкооперация 


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