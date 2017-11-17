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20 Декабря 2017, 15:51 | Регион сегодня

ХТСК и судебные приставы Хабаровского края и ЕАО активизируют работу с должниками

Хабаровская теплосетевая компания (филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания" Группы "РусГидро") в рамках всероссийской акции судебных приставов "В новый год – без долгов" активизирует работу с неплательщиками за тепло и горячую воду.

Так, 19 тысяч должников ХТСК до конца 2017 года получат судебные приказы о взыскании долгов. Помимо этого, теплоэнергетики и судебные приставы Хабаровского края и ЕАО активно «идут в народ». В ходе общероссийской рейда, состоявшегося в начале текущей недели, представители ХТСК и ССП посетили порядка 200 квартир должников в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе, Амурске, Николаевска-на-Амуре, Биробиджане.  

В ходе рейда проводилась разъяснительная работа с должниками, вручались уведомления о принудительном ограничении горячего водоснабжения, выявлялись данные о месте работы должников, а также непосредственно велась работа по прекращению подачи горячей воды в квартиры недобросовестных абонентов. Перед отключением неплательщикам предлагалось на месте рассчитаться с долгами, однако большинство сделать этого не пожелали, поэтому лишились данной услуги. Ряд должников лишился и имущества, которое судебные приставы изъяли в счет погашения долга. Среди конфискованного: телевизоры, смартфоны, персональные компьютеры, бытовая техника.

Совместные рейды энергетиков и судебных приставов в дальнейшем будут продолжены.

*К принудительным мерам взыскания задолженности энергетики вынуждены обращаться в связи с долгами потребителей энергоресурсов. Они на 1 декабря 2017 года составили более 4,6 млн рублей, в том числе по населению более 3,7 млн рублей.

С начала года юристы ХТСК подали в суд свыше 48 тысяч исков на общую сумму более 1,4 млрд рублей.  При этом порядка 87 млн рублей составили пени за просрочку и неоплату тепловой энергии. В результате компании удалось добиться возврата более 605 млн рублей основного долга и порядка 33 млн рублей неустойки (17 млн из них заплатили должники-физические лица).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: приставы  долги  энергетика  ХТСК 


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