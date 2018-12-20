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В Приморье пройдут Дни открытых дверей Программы Executive MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение"
30 января - 2 февраля 2019 года в Дальневосточном федеральном университете состоятся Дни открытых дверей, посвященные Программе Executive MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Программа реализуется при участии Национального университета Сингапура и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). Посетители смогут узнать, в чем уникальность программы, познакомиться со слушателями текущего набора и принять участие в процессе обучения.
С 30 января по 2 февраля Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) приглашает всех желающих на Дни открытых дверей программы Executive MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение". Организаторы и слушатели расскажут, как первая в России программа по ведению бизнеса на азиатских рынках помогает топ-менеджерам создавать и продвигать свое дело за рубежом.
Сергей Легкий, управляющий ГК "Приморский кондитер" и выпускник первого отбора программы, отметил: "На программе я занимался проектом выведения компании "Приморский кондитер" на китайский рынок. До обучения у меня не было понимания логики принятия решений азиатами. Программа же позволила понять межкультурные различия и учитывать эту специфику при ведении бизнеса в Азии".
Гости подробно узнают об особенностях бизнес-образования в ДВФУ, что нужно для поступления, как проходит обучение, кто преподает и зачем слушатели участвуют в международных модулях в Шанхае и Сингапуре.
Главной особенностью мероприятия станет возможность познакомиться с действующими студентами и примерить на себя роль слушателя программы, приняв участие в "тест-драйве" обучения.
Дальневосточный федеральный университет запустил программу MBA "Бизнес в Азии" в 2017 году при поддержке Национального университета Сингапура, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и корпорации Mitsubishi (Япония). Занятия ведут профессора ведущих бизнес-школ России, руководители международных компаний, эксперты из Китая, Кореи, Японии и Сингапура. По итогам годичного обучения участники подготовят реальный бизнес-проект для презентации инвесторам и последующего запуска на рынке.
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