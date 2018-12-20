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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 22 Января, 13:44 |
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Губернатор Приморья "активный", но не самый популярный
Центр социальных инноваций "Чёрный куб" проанализировал аккаунты глав всех 11 субъектов ДФО в пяти популярных социальных сетях Instagram, Facebook, "Вконтакте", Twitter и "Одноклассники".
Оказалось, что только 7 из 11 глав субъектов пользуются хотя бы одной платформой. Самой популярной площадкой для общения у дальневосточных губернаторов стал Instagram. В этой платформе существуют аккаунты всех семи губернаторов, представленных в соцсетях. На втором месте расположился Facebook с пятью аккаунтами, на третьем – «Вконтакте».
Наибольшим количество аккаунтов пользуется команда губернатора Приморского края Олега Кожемяко (Instagram, Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники»). Отчасти это связано с недавно прошедшими в регионе выборами, где технологам главы региона пришлось использовать все доступные ресурсы для позиционирования.
Глава Якутии Айсен Николаев – единственный дальневосточный губернатор, который использует Twitter. Также он имеет аккаунты в FB и Instagram. Айсен Николаев назван самым активным в соцсетях губернатором Дальнего Востока, сообщает Правительство Республики Саха (Якутия).
Помимо Николаева, тремя соцсетями также пользуются руководители Бурятии и Магаданской области. Алексей Цыденов и Сергей Носов имеют страницы в Instagram, Facebook и «Вконтакте».
Главы Сахалина, Забайкалья, ЕАО и Камчатки не пользуются соцсетями совсем. При этом, если Лимаренко и Осипова можно назвать «новичками» в публичной региональной политике, то Левинталь и Илюхин имеют большой опыт управления субъектами.
Однако активное пользование социальными ещё не означает высокую популярность, топ-5 глав по охвату аудитории выглядит следующим образом:
Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия) (аудитория ~90 тыс. чел.)
Сергей Фургал, Хабаровский край (~82 тыс. чел.)
Алексей Цыденов, Республика Бурятия (~52 тыс. чел.)
Василий Орлов, Амурская область (~33 тыс. чел.)
Олег Кожемяко, Приморский край (~33 тыс. чел.)
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