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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Февраля, 20:55 |
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Кино, вино и казино: Приморье решило удивить мир за 15 секунд
Московская международная туристическая выставка 2019 запустила конкурс "Лучший видеоролик региона России".
Досье "Дальневосточного капитала": Московская международная туристическая выставка (MITT) входит в пятерку крупнейших мировых туристических выставок и высоко оценивается международным сообществом, считаясь эффективной площадкой для решения бизнес-задач. По мнению профессионалов, это единственное в России b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира. В этом году выставка пройдет с 12 по 14 марта.
С 12 по 14 марта в рамках вытавки представители региональных властей, агентств по туризму, туристических компаний будут представлять самую актуальную информацию о новых продуктах, маршрутах и возможностях туристической инфраструктуры своего края.
Конкурс проводится с целью стимуляции интереса аудитории к внутреннему туризму, а также с целью привлечения внимания к темам многонациональности, культурным традициям, событийному туризму.
По правилам конкурса, посетители сайта www.mitt.ru могут проголосовать с 11 февраля по 7 марта за три наиболее понравившихся видеоролика. Победители получат специальные призы от организаторов на церемонии награждения, которая состоится на выставке 13 марта.
Также видеоролики первой пятерки победителей будут транслироваться в зале для VIP посетителей (руководителей ведущих Туроператоров и Туристических Агентств) на протяжении всей выставки.
Организаторы призывают проголосовать и выбрать лучших из лучших.
Приморский край решил поразить участников крупнейшей мировой туристической выставки видеороликом за 15 секунд.
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Республика Бурятия
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