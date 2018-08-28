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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 17 Сентября, 12:35 |
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Банк ВТБ и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства заключили соглашение о сотрудничестве
Со стороны банка соглашение подписал президент-председатель правления Андрей Костин, со стороны корпорации - генеральный директор Александр Браверман.
Основная цель документа - повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса, а также оказание предпринимателям кредитной и гарантийной поддержки. Данные меры направлены, в том числе, на стимулирование импортозамещающих производств и высокотехнологичных отраслей экономики, развитие Национальной гарантийной системы и совершенствование системы поддержки малых и средних предприятий.
На церемонии подписания стороны отметили, что успешное взаимодействие ВТБ и Корпорации МСП положительно сказывается на развитии российского предпринимательства. Данное соглашение позволит эффективнее оказывать помощь субъектам малого и среднего предпринимательства со стороны государственных институтов, что особенно актуально в текущих экономических условиях.
Банк ВТБ стал первым из российских банков, который начал финансировать предприятия малого и среднего бизнеса по программе, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. В рамках этой программы ВТБ уже предоставил региональным компаниям более 1 млрд рублей кредитов по льготным процентным ставкам 10-11% годовых.
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