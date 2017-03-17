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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Марта, 07:20 |
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Перевозки экспортных грузов в направлении дальневосточных портов выросли на 9%
Следует отметить, что подобная тенденция сохранилась и в марте. За 20 дней первого весеннего месяца среднесуточная выгрузка на припортовых станциях достигла 4439 вагонов (+324 вагонов к аналогичному периоду 2016 года).
Специалисты Дальневосточной дирекции управления движениям отмечают, что обеспечивать растущие грузовые перевозки в направлении Дальнего Востока удается во многом благодаря тесному взаимодействию между всеми участниками перевозочного процесса. Поиск баланса интересов сводится к технологии «сквозного» планирования перевозочного процесса, когда в ходе ежедневных прямых консультаций между грузоотправителями, перевозчиком и получателями груза определяется объем погрузки, не превышающий фактическую перерабатывающую способность клиента-грузополучателя.
Данная мера дает возможность оперативно регулировать грузопоток в дальневосточные порты, нефтебазы и пограничные переходы, не допускать погрузку в адрес клиентов, у которых имеются затруднения с выгрузкой, перераспределяя данные объемы на других маршрутах. Результатом такого регулирования стало снижение количества отставленных от движения поездов с 95 в 2015 году до 53 в 2016-м, а также более чем 4-кратное сокращение выплат за просрочку доставки груза.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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