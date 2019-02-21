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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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День инвестора: 5 соглашений о сотрудничестве и 2 меморандума о взаимопонимании
Председатель совета директоров компании "Кондо Сётэн" Кондо Такэхико и генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов поставили подписи под соглашением о сотрудничестве организации производства в Приморском крае кормов для крупного рогатого скота с последующим импортом в Японию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Заключено соглашение о сотрудничестве в организации взаимодействия с предприятиями лесной отрасли с целью строительства заводов по производству топливных гранул на территории Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации. Подписи под документом поставили генеральный директор и президент корпорации "ИРЕКС" Хитоши Хонна и гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.
Еще одно соглашение касается реализации инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства на Дальнем Востоке России. Речь идет о сотрудничестве в целях реализации сельскохозяйственного проекта по строительству теплицы, складов, лабораторий и открытию Азиатской Электронной Торговой Инвестиционной Площадки". Документ подписали генеральный директор "Евро-Азиатского Торгового Дома "Инновация" Барсегян Мовсес Шагенович и гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.
Подписан меморандум о взаимодействии в организации совместной деятельности по определению решений IBM для медицины, управления транспортом и городским хозяйством, экологии и безопасности, лесного хозяйства на базе лучших практик их внедрения в России и странах АТЭС, способных содействовать ускорению социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Подписи поставили вице-президент, генеральный директор компании IBM по России и СНГ Ирис Джеба и гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.
Подписан меморандум о сотрудничестве по реализации программы создания на Дальнем Востоке России Центров диагностики и терапии онкологических заболеваний с использованием радиотерапевтической системы TomoTherapy. Подписи поставили генеральный директор АО "Фонд Развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Алексей Олегович Чекунков, директор Общества c ограниченной ответственностью "Томо 2020" Ильясова Аида Муллануровна и гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.
В присутствии губернатора Приморского края Олега Кожемяко было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации совместных дополнительных образовательных программ в области общественного здоровья и медицины на базе ДВФУ, включая создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники. Подписи поставили главный операционный директор Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) Ву Чжин Хван, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Юрьевич Анисимов, гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.
В тот же день АНО АПИ подписало соглашение о реализации концессионных соглашений в жилищно-коммунальном хозяйстве дальневосточных регионов было подписано во Владивостоке в рамках мероприятий с эксклюзивным полномочным представителем консорциумов
IBP/BTIGroup(Германия/Канада) Максимом Беккером. Как пояснили в АНО АПИ, консорциумы выразили готовность реализовать "под ключ" на территории Дальнего Востока различные сценарии переработки ТКО и других видов отходов с получением ресурсоценного сырья, биотоплива, удобрений и энергии, при финансовой поддержке Euler Hermes, Export Development Canada и GE.
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