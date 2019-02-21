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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток получит экологически чистые, энергетически независимые и экономически эффективные технологии утилизации
Соответствующее соглашение о реализации концессионных соглашений в жилищно-коммунальном хозяйстве дальневосточных регионов было подписано во Владивостоке в рамках мероприятий Дня иностранного инвестора между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и эксклюзивным полномочным представителем консорциумов IBP/BTIGroup (Германия/Канада) Максимом Беккером. Стороны планируют осуществлять взаимодействие при реализации проекта "Концессионные соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве субъектов Дальневосточного федерального округа", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года. Дальний Восток нуждается в заводах по переработке твёрдых бытовых отходов. Такие предприятия есть только в Приморье и Хабаровском крае. Там применяют первичную обработку отходов, после чего пластик, стекло, чёрные и цветные металлы поступают на специализированные предприятия по утилизации. Агентство будет поддерживать проекты, связанные с переработкой ТКО", - подчеркнул генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Принцип работы предлагаемых технологий Системы BIOOIL© / RELUX® базируется на положительном опыте многолетнего практического сотрудничества участников Международного Консорциума IBP/BTIGroup с ведущими компаниями ФРГ, промышленной̆ апробации и эксплуатации оборудования в Германии, гарантии энергетической̆ обоснованности и полной̆ самоокупаемости инвестиций в течение 3-4-х лет. По словам Максима Беккера, заводы, основой̆ которых являются технологии Системы BIOOIL© / RELUX®, при любой̆ комплектации являются высокодоходными предприятиями с одной̆ стороны, фактором экологической̆ безопасности, устойчивого развития и новой̆ энергополитики для региона, с другой̆ стороны, при фактической̆ неисчерпаемости исходного сырья. Система BIOOIL© / RELUX® способна вписаться в топографию любого региона и опереться на уже существующие способы сбора и доставки, не требуя при этом раздельного сбора отходов и увеличения тарифов на утилизацию мусора для населения/предприятий. Помимо переработки и утилизации 99,99% ТКО заводом RELUX®, биореакторы BIOOIL© чрезвычайно эффективны для конверсии различных отходов промышленности и потребления, других органических отходов, содержащих углеводород, в синтетическую нефть (дизтопливо), синтетический̆ газ, удобрение "Биочар" и др.
Важным отличием синтетического дизтоплива от минерального, в силу особенностей̆ его производства, является нулевая эмиссия CO2 и на порядок меньшее содержание вредных примесей – серы и тяжелых металлов. Очень важной̆ способностью синтетического топлива является возможность его использования в качестве накопителя энергии для производства электро- и тепловой энергии, как основы для создания новой̆ технологической̆ архитектуры в энергетике – реализации идеи MicroSmartGrid на территории региона.
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