Строительство речного порта на Дальнем Востоке обсудили во Владивостоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 22 Марта, 03:39 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.74 р.
1 EUR 72.79 р.
100 JPY 57.78 р.
10 CNY 95.31 р.
Тема номера
Во Владивостоке "магазины у дома" обречены
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2019

Регион сегодня
21.03 |
Инвестиционные проекты Дальнего Востока и Восточной Сибири представят во Владивостоке
21.03 |
Госдолг Хабаровского края снова растет
21.03 |
Во Владивостоке студентам вузов предлагают более 1000 вакансий без опыта работы
21.03 |
Японский инвестор намерен модернизировать деревообрабатывающие производства ДФО
21.03 |
Дальний Восток получит экологически чистые, энергетически независимые и экономически эффективные технологии утилизации
статьи раздела
Тема номера
21 Февраля 2019, 12:47
В Приморье от "просроченного закона" пострадают все Повышение цен почувствуют на себе производители и поставщики, продавцы и покупатели Приморья
статьи раздела
Регион сегодня
17 Февраля 2019, 09:00
10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока Журнал "Дальневосточный капитал" составил календарь событийного туризма Дальнего Востока на 2019 год
статьи раздела
Регион сегодня
15 Февраля 2019, 09:30
Юрий Авдеев: Нужна ли Дальнему Востоку своя Москва Обсуждаем Национальную программу развития Дальнего Востока
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 13:00
Александр ЛОГИНОВ: Мы реализуем каждый проект как комплексную задачу в сфере опережающего развития региона Цифровая трансформация с каждым годом оказывает все большее влияние на российскую экономику, полностью меняя облик традиционных отраслей.
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
21 Марта 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Строительство речного порта на Дальнем Востоке обсудили во Владивостоке

Инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях края

Строительство речного порта для перевалки зерновых грузов и развитие растениеводческого бизнеса на юге Хабаровского края обсудил во время проведения Дня инвестора во Владивостоке заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев с председателем совета директоров корпорации "Дуньцзин" ("Harbin Dongjin Group") Чжаном Дацзюном и заместителем генерального директора Китайской компании строительства портов (China Harbor Engineering Company) У Ди.

Китайская корпорация «Дунцзин» совместно с Китайской компанией строительства портов планирует реализовать на территории Дальнего Востока экспортоориентированный инвестиционный проект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Агентство сопровождает инвесторов в процессе переговоров и выбора стратегического российского партнера среди крупнейших компаний сельскохозяйственного сектора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован пяти дальневосточных населенных пунктах: городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и с. Нижнеленинском. Экспорт продукции будет осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и достигнет объема 20 млн тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 году. Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 млрд руб., в развитие инфраструктуры – дополнительно 15 млрд руб.

Инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края.

«Проект будет реализован в несколько этапов. До сентября будет возведен склад для сельскохозяйственной продукции площадью 20 тыс. кв. м, построен пункт пропуска. На втором этапе предполагается расширение складских мощностей и строительство двух причалов. Китайская компания строительства портов планирует завершить разработку общей концепции нового речного терминала до конца марта 2019 года, которая будет передана российскому проектно-конструкторскому институту для актуализации проекта под российские стандарты», – пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. Он отметил, что в марте 2019 года начаты комплексные инженерные изыскания на объекте, ведется работа по выбору проектного института и подрядной организации для строительства пункта пропуска.

Компания «Дунцзин» входит в число крупнейших китайских частных сельскохозяйственных корпораций на Северо-Востоке КНР. Основная деятельность – выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, производство сельскохозяйственного оборудования. Штаб-квартира располагается в г. Харбине. В 2017 году Компания вошла в список 100 крупнейших предприятий Китая в сфере сельского хозяйства за рубежом.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: день инвестора 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика