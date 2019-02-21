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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Строительство речного порта на Дальнем Востоке обсудили во Владивостоке
Строительство речного порта для перевалки зерновых грузов и развитие растениеводческого бизнеса на юге Хабаровского края обсудил во время проведения Дня инвестора во Владивостоке заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев с председателем совета директоров корпорации "Дуньцзин" ("Harbin Dongjin Group") Чжаном Дацзюном и заместителем генерального директора Китайской компании строительства портов (China Harbor Engineering Company) У Ди.
Китайская корпорация «Дунцзин» совместно с Китайской компанией строительства портов планирует реализовать на территории Дальнего Востока экспортоориентированный инвестиционный проект с полным циклом производства и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Агентство сопровождает инвесторов в процессе переговоров и выбора стратегического российского партнера среди крупнейших компаний сельскохозяйственного сектора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Проект включает в себя выращивание сельскохозяйственной продукции, создание специализированных зерновых портов вдоль реки Амур и строительство складских мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции. Проект будет реализован пяти дальневосточных населенных пунктах: городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и с. Нижнеленинском. Экспорт продукции будет осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и достигнет объема 20 млн тонн (преимущественно сои и силоса) к 2024 году. Общий объем инвестиций в растениеводство составит около 10 млрд руб., в развитие инфраструктуры – дополнительно 15 млрд руб.
Инвестор планирует построить речной терминал рядом с Хабаровском для перевалки агропромышленных товаров, а для транспортировки продукции закупить часть барж на верфях Хабаровского края.
«Проект будет реализован в несколько этапов. До сентября будет возведен склад для сельскохозяйственной продукции площадью 20 тыс. кв. м, построен пункт пропуска. На втором этапе предполагается расширение складских мощностей и строительство двух причалов. Китайская компания строительства портов планирует завершить разработку общей концепции нового речного терминала до конца марта 2019 года, которая будет передана российскому проектно-конструкторскому институту для актуализации проекта под российские стандарты», – пояснил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. Он отметил, что в марте 2019 года начаты комплексные инженерные изыскания на объекте, ведется работа по выбору проектного института и подрядной организации для строительства пункта пропуска.
Компания «Дунцзин» входит в число крупнейших китайских частных сельскохозяйственных корпораций на Северо-Востоке КНР. Основная деятельность – выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, производство сельскохозяйственного оборудования. Штаб-квартира располагается в г. Харбине. В 2017 году Компания вошла в список 100 крупнейших предприятий Китая в сфере сельского хозяйства за рубежом.
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