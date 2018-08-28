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21 Сентября 2018, 13:45 | Регион сегодня

Медведев пообещал увеличить финансирование Дальнего Востока

В правительстве пересмотрели прежние планы на 2019-2020 годы

Финансирование ряда регионов России, в том числе Дальнего Востока и Арктики, увеличат за счет перераспределения доходов в пользу регионов от акцизов на алкоголь и нефтепродукты, сообщил на заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы кабинета министров, Правительство намерено и дальше совершенствовать межбюджетные отношения, чтобы региональные бюджеты были более сбалансированы и давали регионам больше возможностей зарабатывать деньги самим. «Для этого перераспределяется часть доходов в пользу регионов. Это касается акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты», - пояснил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что межбюджетные трансферты будут расти. «В сторону увеличения мы пересмотрели свои прежние планы на 2019 - 2020 годы по финансированию Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области в рамках соответствующих госпрограмм, а также по финансовой поддержке Арктической зоны, которая также вырастет в несколько раз», - заверил он.

В рамках корректировки налоговой системы премьер-министр пообещал сохранить механизмы налоговой поддержки отдельных территорий и ряда новых проектов, которые там появляются. «Во многих регионах поменялись управленческие команды, пришли новые губернаторы. Нужно с ними активно работать в том числе и по более точной настройке механизма бюджетных трансфертов», - сделал акцент Председатель Правительства РФ.

Фото: government.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Дальний Восток 


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Комментарии
  • ПРИМОРЬЕ14:43, 21.09.2018

    Чтобы население проголосовало за эту власть надо делать не абстрактные шаги принимать не безличные законы для всех, а конкретно принимать меры которые улучшат жизнь местного населения не в 2030 году и не в 2019 г. приморцы если судить по выборам не верят властиа уже завтра. К примеры безусловно ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МОСТЫ в городе, ТОРЫ-животноводческие комплексы-строящийся судостроительный завод в Б. Камне-СОЛЛЕРС с новым сборочным цехом двигателей-лет бы 15-20 назад введенные дали могобыть эффект сегодня. Что власть может предложить сегодня чтобы на следующий год из края не уехало 30 тысяч человек?
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