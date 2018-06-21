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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 26 Июня, 07:23 |
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Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Амурской области: Государство оказывает весомую помощь
- Олег Николаевич, в чем сегодня испытывает острейшую необходимость Амурская область?
- Весьма многограничный вопрос, требуется много чего, потому что наводнение было невиданных масштабов: 126 населенных пунктов, 1 200 км дорог, мосты, сельское хозяйство пострадали. Люди сейчас разделяют, что у них было до наводнения - была устойчивая жизнь, были свой дом, жилище, какие-то планы, огород, приусадебный участок - и после наводнения, когда ничего этого не стало, человек сейчас живет в небольшой комнатке в пункте временного пребывания. Конечно, для него вопросы, где он будет жить, каким образом жилье будет устроено, являются самыми основными.
Сейчас уже начались выплаты. Они будут продолжаться. Это позволит гражданам каким-то образом, рассчитывая на эти финансовые ресурсы, приобрести самое необходимое. То, что связано с капитальным ремонтом, поставкой стройматериалов, особенно в отдаленные районы, села, расположенные в 500-600 км от Благовещенска, где и дорог еще нет, - это один вопрос. Вопросы строительства домов, приобретения жилья на вторичном рынке - другой. Острые вопросы - компенсации потерь за урожай, который невозможно убрать, выплат кредитов, которые крестьяне взяли в банке. Это все на сегодняшний день волнует людей. Здесь, безусловно, государство оказывает весомую помощь.
- Какое количество людей или семей остались без жилья?
- У нас затоплено 7 тыс. 400 домов. Сейчас 3 тыс. 700 домов обследовано. Из них более 640 уже признаны непригодными, более 900 требуют капитального ремонта. По предварительным расчетам, где-то 3 тыс. человек будут нуждаться в жилье, приобретенном на вторичном рынке, или в строительстве нового. Порядка 9 тыс. человек будут нуждаться в капитальном ремонте жилья.
- Пострадавшие поселки будут строиться на прежнем месте или все-таки на новом, которое не будет подтопляться?
- Это очень сложный вопрос. Мы беседуем в каждом населенном пункте с жителями. У многих там корни, похоронены родственники, кто-то видит себя только здесь, поэтому уезжать особо не хотят. Это уже будет крайняя мера. Хотят, конечно, остаться здесь, как-то зацепиться за это. Поэтому мы оцениваем. Если есть возможность точечной застройки на высоких местах, которые не подверглись подтоплению, мы идем на это. Пускай нам предстоят некоторые затраты на инфраструктуру, но мы пойдем на это, потому что это, как правило, приграничная полоса, это 1 270 км границы вдоль Амура. Мы понимаем, что их нельзя оставлять необжитыми.
Мы уже начали заниматься межеванием, составлением планов участков, схем инженерной инфраструктуры для двух площадок - в Благовещенском районе в районе деревни Чигири и в районе Волково, где будет комплексная застройка. В Зейском районе - это поселок Сосновый Бор, там мы создадим инфраструктуру и построим небольшие комплексные микрорайоны. Большое спасибо тем ребятам, которые проводили акцию «Всем миром» на Первом канале, они, наверное, одну из площадок возьмут, чтобы на выделенные средства строить жилые дома для пострадавшего населения.
- Из каких конструкций планируется возводить быстровозводимое жилье? Сколько будет стоить 1 кв. м общей площади жилого помещения?
- Вы знаете, стоимость определена - до 30 тыс. руб. Будем использовать конструкции из композитных материалов, но чтобы сборка этих панелей происходила на заводе. У нас есть дома из клееного бруса, который тоже может быть приемлем. Поэтому такое право выбора будет представлено для быстрого строительства жилья. Что касается участков, то мы их предлагаем в Сосновом Бору по 15-20 соток, безусловно, в Чигирях до 10 соток. Мы можем предложить 15-17 соток, что позволит гражданину при необходимости иметь и огород. Если ему необходимо заниматься ОПХ, мы выделим ему эту территорию для ОПХ.
- Во сколько оцениваются потери агропромышленного комплекса? Как региональные власти намерены помогать аграриям? На какую помощь рассчитываете из федерального центра?
- Прямые потери мы вместе с Минсельхозом уже оценили - это 4 млрд руб. Есть косвенные потери - порядка 11 млрд руб. Мы, конечно, рассчитываем, что по прямым потерям будет поддержка со стороны государства, на эти цели нам нужно где-то 1 млрд 200 млн руб. Было предложение использовать бюджетные кредиты. Будем рассматривать этот вопрос, в том числе для оказания помощи пострадавшему населению. Помимо этого, в указе президента прописано, что должна быть несвязанная поддержка в 2 тыс. руб. на 1 га. Затопленная территория значительная. Также выделены денежные средства на то, чтобы выплатить проценты по кредитным ставкам, по лизинговым платежам. Это тоже меры, которые позволят значительно облегчить участь пострадавших сельхозпроизводителей.
Со стороны областного бюджета мы также софинансируем программы, которые приняты в области, и будем продолжать это делать. К примеру, это экономически значимая программа по развитию мясного животноводства. Но здесь, наверное, требуется и дополнительное увеличение капитала и докапитализации «Росагролизинга» для Дальнего Востока, потому что только у нас потребности по следующему году будут примерно от 3 до 4 млрд руб. Необходимо закупать скот, новую технику, возвращать землю в состояние, когда она будет готова родить нормальное зерно, выращивать траву, где сможет пастись скот. Все это огромные затраты, и на это потребуется опережающее финансирование. Поэтому будем тратить на это и областные средства, хотя основное финансирование будет из федерального бюджета. Минсельхоз России уже разработал порядок, и в ближайшее время наши сельхозпроизводители начнут уже получать эти средства, чтобы компенсировать и затраты на обслуживание кредитов, и какие-то деньги увидеть, которые пойдут на компенсацию потерь урожая.
- Как обстоят дела с дорожным хозяйством области? Удастся ли до холодов восстановить какой-то объем дорог?
- Безусловно, восстановить дороги и привести их в нормативное состояние в этом году не удастся. Мы сейчас говорим о временных проездах. По некоторым дорогам и направлениям может пройти только высокопроходимая техника. Мы ждем морозов, для того чтобы приводить их в нормативное состояние. Отведен на эти цели год. В области был разрушен еще 71 мост, и мы сейчас будем заниматься проектированием этих мостов. Столько времени, сколько нужно, а с весны начнем строительство, чтобы максимально успеть за этот год, построить их и довести до нормативного состояния. Такие задачи стоят перед нами.
Из пресс-конференции на РБК
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ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КОЖЕМЯКО, СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?ПО ПОВОДУ ЧС В АМУРС. ОБЛ. МИХАЙЛОВСКОГО Р-НА?ДОКУМЕНТЫ МЫ ОФОРМЛЯЛИ, НО ПОЛОВИНУ ДОКУМЕНТОВ АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПОСЧИТАЛА НУЖНЫМ ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬ И ПЕРЕДАТЬ!И ЭТО У 270ЧЕЛОВЕК
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