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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Августа, 07:18 |
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Власть и банкиры – фокус на инвестиции
Оптимистичный тон беседе был задан информацией, озвученной первым заместителем председателя правительства края по экономическим вопросам Василием Шихалевым. Прогнозы, согласно которым во втором квартале этого года ожидались: спад объемов промышленного производства, торможение потребительского рынка и розничного товарооборота, серьезные проблемы на рынке труда и скачок роста безработицы, не оправдались. Стабилизационные меры, предпринимаемые и в стране, и в регионе в частности, сработали. В третьем квартале 2015 года удалось преодолеть негативные тенденции, увеличился индекс промышленного производства, стала расти и прибыль финансовых организаций. И это, как отметил Василий Шихалев, можно считать первыми шагами к будущему росту экономики, который, как известно, не возможен без инвестиционных вложений.
Социальные обязательства, которые есть у краевого правительства налагают особые требования по работе с бюджетом, и не позволяют направлять его средства на инвестиционное развитие в тех объемах, в которых бы хотелось бизнесу и правительству края. При таких условиях приходится рассчитывать на мобилизацию внутренних резервов, на готовность бизнеса и финансовых структур принимать участие в развитие экономики региона.
«Инвестиционная стратегия банков - тема крайне актуальная для региона. Государственные инвестиции сегодня в экономике доминируют, но без привлечения частного капитала, без финансовых ресурсов банков, конечно же, невозможно двигаться дальше» - сказал Василий Шихалев. – «Сегодня нужны согласованные шаги власти, финансовых структур, корпоративного сектора экономики, малого и среднего бизнеса. От финансового сектора края ожидается реальная поддержка в наполнении бюджета, прежде всего это увеличение налогооблагаемой базы, кредитование бюджетного дефицита, финансирование региональных программ развития, взаимодействия с инвесторами в том числе с резидентами ТОСЭР».
В ходе беседы выяснилось, что банковская сфера в общем-то не против нарастить объемы кредитования реального сектора экономики. Другое дело, что бизнес демонстрирует невысокое качество подготовки бизнес-планов по новым проектам и это осложняет ситуацию. Банкиры предложили активизировать работу институтов развития, с которыми можно было бы разделить финансовые риски, создать экспертные советы, на которых вместе с властями можно рассматривать предложения от инвесторов.
«Сегодня в крае созданы все механизмы для привлечения инвестиций, и уже есть немало предложений от бизнеса. Поэтому мы должны разработать дополнительные стимулы по вложению денег в новые проекты со стороны финансовых организаций» - сказал министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников. – «Понятно, что банки умеют просчитывать свои риски, а бизнес не всегда может качественно представлять свои идеи. Власти вместе с кредитными организациями должны вместе найти новые формы работы с инвестиционными проектами и сделать более доступными финансовые ресурсы».
Оксана ОМЕЛЬЯНЕНКО
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