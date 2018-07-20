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21 Октября 2015, 19:32 | Регион сегодня

Власть и банкиры – фокус на инвестиции

Диалог власти, бизнеса и науки в формате круглого стола состоялся в Хабаровском крае. Инициатором его проведения выступил Дальневосточный банк Сбербанка России. Основная задача мероприятия – согласовать действия финансовых структур, корпоративного сектора, малого, среднего бизнеса и правительства региона по улучшению экономической ситуации.

Оптимистичный тон беседе был задан информацией, озвученной первым заместителем председателя правительства края по экономическим вопросам Василием Шихалевым. Прогнозы, согласно которым во втором квартале этого года ожидались: спад объемов промышленного производства, торможение потребительского рынка и розничного товарооборота, серьезные проблемы на рынке труда и скачок роста безработицы, не оправдались. Стабилизационные меры, предпринимаемые и в стране, и в регионе в частности, сработали. В третьем квартале 2015 года удалось преодолеть негативные тенденции, увеличился индекс промышленного производства, стала расти и прибыль финансовых организаций. И это, как отметил Василий Шихалев, можно считать первыми шагами к будущему росту экономики, который, как известно, не возможен без инвестиционных вложений. 

Социальные обязательства, которые есть у краевого правительства налагают особые требования по работе с бюджетом, и не позволяют направлять его средства на инвестиционное развитие в тех объемах, в которых бы хотелось бизнесу и правительству края. При таких условиях приходится рассчитывать на мобилизацию внутренних резервов, на готовность бизнеса и финансовых структур принимать участие в развитие экономики региона.

«Инвестиционная стратегия банков - тема крайне актуальная для региона. Государственные инвестиции сегодня в экономике доминируют, но без привлечения частного капитала, без финансовых ресурсов банков, конечно же, невозможно двигаться дальше» - сказал Василий Шихалев.  – «Сегодня нужны согласованные шаги власти, финансовых структур, корпоративного сектора экономики, малого и среднего бизнеса. От финансового сектора края ожидается реальная поддержка в наполнении бюджета, прежде всего это увеличение налогооблагаемой базы, кредитование бюджетного дефицита, финансирование региональных программ развития, взаимодействия с инвесторами в том числе с резидентами ТОСЭР».

В ходе беседы выяснилось, что банковская сфера в общем-то не против нарастить объемы кредитования реального сектора экономики. Другое дело, что бизнес демонстрирует невысокое качество подготовки бизнес-планов по новым проектам и это осложняет ситуацию. Банкиры предложили активизировать работу институтов развития, с которыми можно было бы разделить финансовые риски, создать экспертные советы, на которых вместе с властями можно рассматривать предложения от инвесторов.

 «Сегодня в крае созданы все механизмы для привлечения инвестиций, и уже есть немало предложений от бизнеса. Поэтому мы должны разработать дополнительные стимулы по вложению денег в новые проекты со стороны финансовых организаций» - сказал министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников. – «Понятно, что банки умеют просчитывать свои риски, а бизнес не всегда может качественно представлять свои идеи. Власти вместе с кредитными организациями должны вместе найти новые формы работы с инвестиционными проектами и сделать более доступными финансовые ресурсы».

Оксана ОМЕЛЬЯНЕНКО

 

Теги: банки  инвестиции 


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