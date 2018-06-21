|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 11 Июля, 09:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Концепция демографического развития Дальнего Востока будет направлена в Правительство РФ
"Концепция будет дополнена с учетом предложений участников конференции, - сказал Директор Департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Григорий Смоляк. - По ее завершению будет подготовлен итоговый перечень мер демографического развития регионов Дальнего Востока".
В заключительный день конференции с участием экспертов было проведено обсуждение дополнительных мер по реализации Концепции демографической политики, которые были разделены на три больших блока: стимулирование рождаемости, принятие мер по снижению смертности и меры по стимулированию миграционного притока на территорию ДФО.
В этих мерах были предложены конкретные мероприятия, в том числе погашение части ипотечных кредитов при рождении первого и второго ребенка; развитие рынка арендного жилья, проведение кампании по популяризации образа семей с детьми, в том числе многодетных семей, реализация специальной программы повышения качества медицинских услуг на уровне первичного звена, создание специальных центров доабортного консультирования.
Советник по социальным вопросам Посольства Франции в России Даниэль Матьё рассказал о системе по уходу за детьми до 3-х лет с применением института сертифицированных нянь, успешно применяемой во Франции. По мнению экспертов, на основе данного опыта возможно разработать специальную программу для дальнейшей реализации в России.
Отдельно участники конференции обсудили меры по реализации закона о «дальневосточном гектаре».
«Мы считаем «дальневосточный гектар» прекрасным ресурсом для развития самозанятости и предпринимательства, - подчеркнула директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина Поличка. - Этот ресурс должен быть источником повышения благосостояния».
Как добавил Григорий Смоляк, «региональные программы поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо дополнить новым разделом поддержки МСП на «дальневосточном гектаре».
Напомним, организаторами конференции выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Правительство Хабаровского края совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения, Институтом научно-общественной экспертизы и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает минвостокразвития РФ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- После старта на Камчатке экспедиция "Байкал-Аляска" преодолела треть маршрута
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Болиды ННК рулят в новой экипировке
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.