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Концепция демографического развития Дальнего Востока будет направлена в Правительство РФ

Концепция демографического развития Дальнего Востока будет направлена в Правительство Российской Федерации для утверждения до конца текущего года. Такое решение было принято участниками II Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", которая проходит в Хабаровске.

"Концепция будет дополнена с учетом предложений участников конференции, - сказал Директор Департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Григорий Смоляк. - По ее завершению будет подготовлен итоговый перечень мер демографического развития регионов Дальнего Востока".

В заключительный день конференции с участием экспертов было проведено обсуждение дополнительных мер по реализации Концепции демографической политики, которые были разделены на три больших блока: стимулирование рождаемости, принятие мер по снижению смертности и меры по стимулированию миграционного притока на территорию ДФО.

В этих мерах были предложены конкретные мероприятия, в том числе погашение части ипотечных кредитов при рождении первого и второго ребенка; развитие рынка арендного жилья, проведение кампании по популяризации образа семей с детьми, в том числе многодетных семей, реализация специальной программы повышения качества медицинских услуг на уровне первичного звена, создание специальных центров доабортного консультирования.

Советник по социальным вопросам Посольства Франции в России Даниэль Матьё рассказал о системе по уходу за детьми до 3-х лет с применением института сертифицированных нянь, успешно применяемой во Франции. По мнению экспертов, на основе данного опыта возможно разработать специальную программу для дальнейшей реализации в России.

Отдельно участники конференции обсудили меры по реализации закона о «дальневосточном гектаре».

«Мы считаем «дальневосточный гектар» прекрасным ресурсом для развития самозанятости и предпринимательства, - подчеркнула директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина Поличка. - Этот ресурс должен быть источником повышения благосостояния».
 
Как добавил Григорий Смоляк, «региональные программы поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо дополнить новым разделом поддержки МСП на «дальневосточном гектаре».

Напомним, организаторами конференции выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Правительство Хабаровского края совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения, Институтом научно-общественной экспертизы и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает минвостокразвития РФ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: демография  концепция 


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