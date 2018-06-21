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Среда| 11 Июля, 19:22 |
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Амурская область занимает второе место по России по золотодобыче
Для сравнения, в прошлом году в Приамурье показатель по золотодобыче составлял 19 тонн 572 кг. Прирост обеспечен за счет увеличения производства рудного золота на предприятиях группы компаний «Петропавловск». Так, вышли на полную мощность рудники Березитовый и Пионер. Введена в эксплуатацию вторая очередь Маломырского рудника.
Кроме того, положительная динамика обеспечена за счет стабильной работы почти 40 приисков и артелей.
В ноябре текущего года будет запущена первая очередь горно-обогатительного производства на Албынском месторождении, выход которого на полную мощность запланирован на 2013 год. Уже в нынешнем году Албын даст первые 200-300 кг золота.
Впервые за последние семь лет положительную динамику показывает и россыпная золотодобыча. На 1 ноября 2011 года «россыпниками» добыто 6 тонн 240 кг.
Есть успехи и в сфере черной металлургии. Значительно нарастил производительность и вышел на проектную мощность Олекминский комбинат. За 10 месяцев года на Куранахском месторождении уже добыто 2, 1 млн. тонн руды, произведено 660 тыс. тонн титано-магнетитового и 50 тыс. тонн ильменитового концентрата.
За 10 месяцев года в бюджет области поступило налогов на добычу золота и железных руд в сумме 1 млрд. 190 млн. рублей. Это в 1, 8 раза превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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