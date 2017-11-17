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21 Ноября 2017, 15:20 | Регион сегодня

В Калининграде спущен на воду первый траулер для рыбаков Камчатки

На судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде спущено на воду уникальное судно, построенное для камчатского рыбопромышленного предприятия "Колхоз имени Ленина".

Это первый из трех суперсовременных траулеров, заказанных камчатскими рыбаками. Торжественная церемония прошла 17 ноября при участии Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, главы федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, властей Калининграда, представителей заказчика, судостроительного завода и проектной организации.

«Сегодня у нас большой праздник, мы спускаем на воду головное судно из серии трех судов -  траулер-сейнер «Ленинец», разработанный норвежским проектантом по заказу «Колхоза имени Ленина».  Мы открываем новую страницу в истории нашего предприятия. Мы на деле, на железе реализуем новую стратегию по развитию гражданского судостроения», - отметил генеральный директор завода «Янтарь» Эдуард Ефимов.

Траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец» спустили на воду со стапеля «Буревестник». В рамках следующего этапа работ специалисты завода оснастят судно современным оборудованием, необходимым для эффективного ведения промысла. Аналогов такого флота в России еще нет. «Ленинец» - многофункциональное судно, предназначенное для добычи различных видов водных биоресурсов, в том числе сельди иваси и скумбрии. Его оборудование позволит вести промысел донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Длина судна – 50,6 м, ширина – 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Траулер оснастят мощными холодильными установками, которые при доставке улова на берег позволят до 7 суток сохранять сырец высокого качества. Заказчику траулер передадут в 2018 году.

«Линейка судов, которая строится на «Янтаре» будет востребована не только на Дальнем Востоке, но среди рыбацких предприятий по всей России. Дело в том, что суда эти универсальные. Он обладают широкими возможностями для промысла. Они могут работать как тралами, снюрреводами, так и кошельковой сетью. Практически все объекты промысла на Дальнем Востоке такие суда смогут добывать самостоятельно. Мы надеемся, что в августе 2018 года мы примем пароход, и уже в ноябре он приступит к промыслу на Камчатке», - рассказал председатель Колхоза имени Ленина Сергей Тарусов.

Камчатское предприятие одно из первых приступило к строительству нового флота в современной России. Суда подобного типа для отечественных заказчиков в стране не строили более 20 лет.

«Проект, действительно, уникальный, он даёт возможность работать практически во всем бассейне Дальнего Востока и доставлять продукцию без ущерба для её качества в порты. Сегодня перед добывающими компаниями открываются новые возможности, в том числе и для размещения заказов на строительство подобного рода судов. Даже Колхоз имени Ленина намерен сформировать ещё один заказ, правда, на суда другого класса, с другим оборудованием. Обновление рыбодобывающего флота востребовано, и вводимые инвестиционные квоты в рыбной промышленности реализации этой задачи будут способствовать», - отметил Владимир Илюхин.

Остальные два судна, заказанные камчатским предприятием на «Янтаре», должны быть сданы до конца 2019 года. Общая стоимость проекта – порядка 4 млрд рублей. Это один из первых в России проектов, который претендует на получение новой меры государственной поддержки - инвестиционных квот. В ближайшее время компания планирует направить в Росрыболовство соответствующую заявку. В числе проектов Колхоза имени Ленина – не только обновление флота, но и строительство двух мощных рыбоперерабатывающих заводов на побережьях Камчатки: в Петропавловске-Камчатском и в поселке Октябрьский.

«В следующим году мы надеемся начать работать над еще одним новым проектом. Это суда кормового траления, они примерно с теми же функциями, но немного больше по размерам и водоизмещению. В январе-феврале планируем определяться с проектантами», - сказал Сергей Тарусов.

Как отметил в ходе пресс-подхода глава Росрыболовства Илья Шестаков, введение инвестиционных квот в России должно стимулировать рыбопромышленников к реализации новых проектов в судостроении и строительстве современных перерабатывающих мощностей. По его словам, в последние годы объем добычи водных биоресурсов в стране растет. Строительство судов подобного класса позволит нарастить объемы и сделать добычу водных биоресурсов более эффективным.

«Если в прошлом году мы побили рекорд за последние 20 лет – выловили практически 4,8 млн тонн, то в этом году мы идем с опережением на 2,5%. Думаю, эту динамику мы сохраним. И еще один рекорд мы побьем. Это, действительно, успех наших рыбопромышленников. Если такие суда будут вводиться, то мы сможем довести объемы свыше 5 миллионов», - сказал Илья Шестаков.

Рекордным по объемам добычи водных биоресурсов 2017 год может стать и для Камчатки. По данным на конец ноября, камчатские рыбаки добыли уже более 1 миллиона тонн.

«Думаю, что в этом году мы сможем добыть порядка 1 миллиона 200 тысяч тонн. Это очень высокая цифра. Такого объёма биоресурсов рыбаки Камчатки с советских времён не добывали. Поэтому я надеюсь, что этот год будет своего рода прорывным для отрасли в целом, что наши рыбаки будут с уверенностью смотреть в будущее и инвестировать средства в эту отрасль», - отметил Владимир Илюхин.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: судостроение  рыбная отрасль 


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