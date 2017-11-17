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WWF России предлагает законом установить сроки заготовки кедрового ореха
16 ноября в Государственной думе прошли парламентские слушания «10 лет Лесному кодексу Российской Федерации. Итоги, проблемы, перспективы». Одна из важных тем, которой коснулось обсуждение, — правовое регулирование заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.
Заготовка пищевых и недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений представляет собой целую отрасль побочного лесопользования, которую часто называют недревесным лесопользованием. В этой сфере в таежных регионах России трудоустроены сотни тысяч людей. Зачастую в таежных деревнях это один из немногих источников заработка, поэтому социальный аспект данного вида лесопользования крайне важен и обсуждается на федеральном уровне.
WWF России и эксперты из некоммерческого партнерства «Союз переработчиков дикоросов» уже неоднократно обращали внимание федеральных и региональных властей на несовершенства законодательной базы в этой сфере, которые приводят к возникновению экологических, социальных и экономических проблем. Похожие слушания проходили в Государственной думе РФ в апреле 2016 года. Тогда были выработаны основные предложения, которые, к сожалению, предыдущий созыв Госдумы не успел воплотить в жизнь.
Сегодня сложилась непростая ситуация с заготовкой кедрового ореха. Все чаще происходит столкновение «диких» бригад — борьба за лучшие участки кедровых лесов идет как между самими бригадами, так и с местным населением. В основном и те и другие изымают этот лесной ресурс на основании существующего права на заготовку для обеспечения собственных нужд граждан. Таким образом, денежные средства от данной деятельности не перечисляются ни в федеральный, ни в региональный бюджет, а в «борьбе собственных нужд» преследуется лишь чистый коммерческий интерес. В итоге заготовка кедрового ореха ведется в промышленных объемах, и при этом она законодательно не ограничена.
С другой стороны, при такой системе легальные заготовители — арендаторы лесного фонда по кедровому ореху, взявшие на себя огромные обязательства по лесному участку, — ограничены в правах нормами, зафиксированными в проекте освоения лесов и в договоре аренды. Они не имеют права не пускать такие «дикие» бригады к себе на участок. У лесников нет оснований выгнать «предпринимателей» из леса, так как Лесным кодексом не определены нормы заготовки таких ресурсов для собственных нужд, а полномочия по установлению этих норм не переданы субъектам РФ.
WWF России считает, что в связи со сложившей ситуацией в качестве первоочередных мер необходимо:
- установить четкий срок заготовки кедрового ореха с 15 сентября по 31 декабря;
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- передать права по нормированию его заготовки для собственных нужд на уровень субъектов и установить запрет на их отчуждение в пользу третьих лиц;
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- создать в Приморском крае рабочую группу для формирования конечных предложений;
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- инициировать на федеральном уровне разработку законодательных актов, необходимых для регулирования сферы недревесного лесопользования.
К сожалению, в нынешней ситуации сфера недревесного лесопользования не развивается на должном уровне. По факту получаемый на основании «собственных нужд» граждан товар в виде тысяч тонн кедрового ореха уходит в Китай, и его оборот превышает показатели других сфер региональной экономики (по оценкам за урожайный 2014 год, общий оборот ореха в Приморском крае составил около 4,5 млрд руб.). В результате при обороте и экспорте кедрового ореха обогащаются лишь коррупционные, теневые структуры, и происходит это за счет денег, которые могли бы пополнить региональные бюджеты.
«Необходимо выстроить систему взаимоотношений в сфере пищевых лесных ресурсов, и в частности заготовки кедрового ореха, с учетом экономических, социальных и экологических нюансов и с соблюдением интересов всех сторон: общества, крупного и мелкого бизнеса, природоохранных организаций, — комментирует Евгений Лепешкин, координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России. — На наш взгляд, решить проблему помогут только легко выдаваемые краткосрочные права на заготовку и дальнейшую реализацию дикоросов, а также возврат платежей за них на нужды лесного хозяйства. Эти меры могут создать подходящие легальные условия для нынешнего теневого бизнеса и одновременно с этим наладить лесоуправление на данных территориях. Упрощение механизма арендных отношений и нормирование собственных нужд на уровне регионов должно гармонично дополнить всю схему правоотношений в лесу. Обновленная система обеспечит доступ в лес для тех, кто действительно хочет заниматься предпринимательством на легальной основе, она также будет препятствовать реализации теневых схем экспорта и поможет направить платежи на нужды леса».
Важно, что предложения WWF России и «Союза переработчиков дикоросов» в ходе парламентских слушаний получили положительную оценку со стороны депутатов и присутствующих экспертов. Важно понимать, что решить возникающие в этой сфере проблемы через внедрение жестких запретительных мер невозможно, потому что в данном случае лес исторически воспринимается местным населением в качестве собственных владений и используется как «лесной огород». Необходимо деликатно учитывать мнение и права граждан страны, в том числе местного населения, привлекать его к диалогу в качестве союзника в деле развития комплексного лесопользования, которое должно вестись без ущерба для леса и во благо местных и региональных бюджетов.
WWF России выражает надежду на то, что совместная работа Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) и экспертного сообщества поможет решить обозначенные проблемы уже в ближайшем году.
Фото: (с) WWF России, Василий Федорченко.
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