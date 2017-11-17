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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Ноября, 17:37 |
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Банк России проведет онлайн-марафон для молодых предпринимателей "Деньги для дела"
Участники онлайн-марафона узнают, как привлечь деньги для запуска стартапа и какие инструменты финансирования лучше использовать на разных этапах его развития, как собрать деньги с помощью краудинвестинга и заработать на госзакупках, какие подводные камни существуют у различных финансовых инструментов на этом пути и как защитить свой бизнес, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.
Своими знаниями с начинающими предпринимателями поделятся эксперты Банка России (Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Юрий Божор, начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности, и др.), эксперты (Ольга Мишина, заместитель руководителя дирекции – начальник отдела кураторов банков и других партнеров Корпорации МСП, Александр Карелин, член правления Ассоциации факторинговых компаний), а также опытные бизнесмены (Максим Фалдин, основатель интернет-бутика Little Gentrys и Wikimart, и др.).
«Одна из серьезных проблем малого бизнеса – низкая информированность о доступных финансовых возможностях, правовых аспектах, тонкостях кредитования и других способах привлечения средств, – отмечает Михаил Мамута. – Важно построить для малого и среднего бизнеса непрерывный финансовый лифт, который стал бы линией постоянной поддержки предпринимателя, от стартапа до постепенного перерастания в средний бизнес. Также важно, чтобы предприниматель знал о существующих возможностях – именно на это нацелен наш проект».
Программа и регистрация на онлайн-марафон доступны на сайте.
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