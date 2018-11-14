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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Ноября 2018, 14:16 | Регион сегодня
Новые авиарейсы соединят Якутск с Благовещенском, Иркутском, Магаданом, Хабаровском и Южно-Сахалинском
Авиакомпания "Якутия" увеличит число субсидированных рейсов по Дальнему Востоку и Сибири
Авиакомпания "Якутия" в связи с постановлением правительства РФ о расширении перечня субсидированных маршрутов откроет восемь новых направлений по Дальнему Востоку и Сибири, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Авиакомпания "Якутия" в 2018 и 2019 годах будет выполнять субсидированные полеты по 19 направлениям, включая 8 новых маршрутов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республика Саха (Якутия).
Новые авиарейсы соединят Якутск с Благовещенском, Иркутском, Магаданом, Хабаровском и Южно-Сахалинском. Помимо этого, авиакомпания будет выполнять рейсы Хабаровск - Южно-Сахалинск, Владивосток-Магадан и Иркутск-Олекминск.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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