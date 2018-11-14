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Можно ли самому узнать, сколько обойдется ипотека

Покупка квартиры, особенно в кредит – это очень важное приобретение, перед которым приходится много раз взвешивать все "за" и "против".

Особенно часто будущих новоселов беспокоит вопрос о предстоящем ежемесячном взносе, потянут ли они его.  Для этого нужно тщательно взвесить все аспекты и учесть все особенности ипотеки. Неопределенности можно избежать, если использовать http://tlt-dom.com/info/kreditnii_kalkulyator_nadezhnii_pomoshchnik_pri_pokupke_nedvizhimosti_v_ipoteku/ ипотечный калькулятор онлайн, который позволяет немедленно узнать ориентировочную сумму ежемесячного взноса и оценить свои возможности по кредиту.

Сервис от компании «Унистрой»

Такой функционал есть на сайте федеральной девелоперской компании «Унистрой». Для того, чтобы получить ответ на вопрос о ежемесячном взносе, вовсе необязательно иметь экономическое образование, но некоторые данные подготовить стоит:

  • Стоимость будущей квартиры. Если вы хотите приобрести квартиру в ЖК «Южный бульвар», то точную цену вы можете узнать в отделе продаж;
  •  
  • Количество имеющихся у вас средств для первого взноса. Чем больше эта сумма, тем меньше будет взнос по ипотеке;
  •  
  • Ориентировочное время кредитования. Некоторые предпочитают поскорее закрывать договор, чтобы иметь возможность распоряжаться недвижимостью, а кого-то привлекает длительный срок с небольшими суммами;
  •  
  • Процент по вашей ипотеке. Компания «Унистрой» активно сотрудничает с рядом банков, которые готовы предоставлять кредит со скидками. Причем такое предложение может их приятно удивить, ведь есть акции со ставкой от 4,8%.

Если все эти данные имеются можно приступать к вычислению.

Как пользоваться калькулятором?

Здесь все очень просто. Достаточно открыть само приложение в браузере и выполнить ряд простых шагов:

  • В окно для общей суммы введите стоимость квартиры;
  •  
  • Укажите сумму первого взноса;
  •  
  • Введите процентную ставку;
  •  
  • Проставьте срок кредитования;
  •  
  • Получите результат.

В результате вы получите сумму ежемесячного платежа. Меняя параметры, вы сможете увидеть, при каких условиях возможна желаемая сумма. Можно на этом же сайте в разделе «Акции» ознакомится с акционными предложениями от компании «Унистрой», с которыми жилье стало еще доступнее.

Все это позволит заблаговременно оценить свои финансовые возможности и подготовить ресурсы для заключения удобной и удачной сделки.

Квартиры от застройщика в Тольятти http://tlt-dom.com

Проектные декларации на сайте: http://tlt-dom.com/about/dokumenti/

 

Unistroy Company

Застройщик ЖК «ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР» ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН».

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: ипотека  недвижимость  жилье 


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