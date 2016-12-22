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Четыре приоритетных инвестпроекта повысят уровень качества жизни на Дальнем Востоке
Было одобрено предоставление государственной инфраструктурной субсидии инвестиционному проекту по строительству свиноводческого комплекса в Хабаровском крае мощностью до 70 тысяч голов в год. Инвестор «СКИФАГРО-ДВ» планирует вложить в проект 1,9 млрд рублей. Государственная субсидия в объеме 124млн рублей будет использована на строительство газопровода, линии электропередачи, автодороги. Таким образом, мультипликатор проекта составит 1 к 15.
Приоритетными в целях финансирования из средств Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) признаны три инвестиционных проекта, реализация которых позволит создать более 7 тыс. новых рабочих мест и даст экономический эффект в виде увеличения ВРП более чем на 67 млрд рублей. Общая стоимость проектов (два из которых реализуются на территориях опережающего развития) составит 53,5 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда - 8,7 млрд рублей. То есть, на каждый бюджетный рубль будет привлечено более 5 рублей частного капитала. По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, важно, что новые проекты, одобренные подкомиссией, будут не только стимулировать экономическую активность в регионе, но и дадут быстрый эффект в виде повышения качества жизни на Дальнем Востоке.
Крупнейший из проектов, претендующих на господдержку - строительство свиноводческого комплекса в Приморском крае. Его инициатором выступает резидент ТОР «Михайловская» и, одновременно, один из крупнейших производителей свинины в России - группа компаний «Русагро». Проектом предусмотрено создание крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью до 112 тыс. тонн в живом весе в год. Общая стоимость проекта – около 40 млрд рублей (включая развитие кормовой базы), из которых инвестиции Фонда составят 5 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование строительства производственных зданий и сооружений, закупку оборудования, развитие растениеводства (выращивание зерна и сои для корма). Новое предприятие создается с целью комплексного развития регионального АПК, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности. Сегодня на душу населения в ДФО производится 8 кг свинины в год при среднем уровне потребления в РФ свинины 18,3 кг/год.
«Мы рассматриваем Дальний Восток как один из главных производственных регионов. Льготный заем фонда позволит ускорить реализацию крупного проекта, целью которого является как удовлетворение внутреннего спроса на мясную продукцию, так и реализация экспортного потенциала. Привлеченные средства будут направлены на строительство производственных зданий, закупку оборудования, развитие животноводства и растениеводства», - заявил генеральный директор «Русагро» Максим Басов.
Целевой заем в объеме 3,3 млрд рублей Фонд предоставит на софинансирование проекта строительства 5,7 тыс. квартир с целью обеспечения жильем работников судостроительного комплекса «Звезда». Новые малоэтажные дома будут построены на территории ТОР Большой Камень. Финансирование Фонда составит около трети от общей стоимости строительства (11 млрд руб.). Проект реализуется в рамках поручений Президента России Владимира Путина. Обеспечение жильем работников ССК «Звезда» является важным условием успешной реализации проекта создания на Дальнем Востоке современного судостроительного кластера.
Как уточнил Юрий Трутнев, «уже в этом году будет открыто финансирование, первые средства будут уже перечислены по крайне благоприятным условиям – ставка 4,5 % годовых в рублях и сроком кредитования на 23 года с льготным периодом 8 лет». «Я думаю, что это беспрецедентный кредит. Такого кредита в этом году в Российской Федерации никто не предоставит. Фонд развития Дальнего Востока – рекордсмен в этой номинации. Это важно, потому что это даст возможность предоставлять людям квартиры по приемлемым ценам с нормальными условиями проживания и платежей. В проекте еще будет участвовать АИЖК, которое также снизило свои ставки. Компания «Роснефтегаз» взяла на себя строительство жилья. Это предложение связано с тем, чтобы максимально снизить стоимость строительства», - сказал вице-премьер.
Правительственной подкомиссией принято решение поддержать масштабный проект развития сети воздушных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке, в рамках которого ФРДВ будет софинансировать приобретение самолетов малой авиации.
По словам вице-премьера, создается инструмент поддержки сети воздушных перевозок на Дальнем Востоке. «Применяться этот инструмент будет разными компаниями с разными типами воздушных судов. При этом Минпромторгу России дано поручение разобраться в вопросе и создать систему преференций для воздушных судов, строящихся на территории Российской Федерации. Такая сборка судов уже началась, эта работа будет продолжаться, ее надо поддерживать», - подытожил Юрий Трутнев.
«Развитие малой авиации на Дальнем Востоке является одним из приоритетов нашей авиакомпании. Финансовая поддержка Фонда позволит увеличить парк самолетов, расширить географию полетов и количество рейсов в отдаленные населенные пункты Дальнего Востока. Улучшение транспортной доступности региона не только имеет важное социальное значение для его жителей, но и стимулирует экономическую активность населения, что повлечет за собой увеличение возможностей для развития малого бизнеса и туризма на Дальнем Востоке, создание дополнительных рабочих мест», - прокомментировал решение подкомиссии генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик.
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