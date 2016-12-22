WWF России поддержала Зеленый Шелковый Путь

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 22:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
21 Декабря 2016, 18:00 | Регион сегодня

WWF России поддержала Зеленый Шелковый Путь

Всемирный фонд дикой природы присоединился к Декларации международной гражданской инициативы "Зеленый Шелковый Путь", подготовленной неправительственными организациями и экспертами из 11 стран мира.

Декларация была подготовлена в ответ на возможные экологические и социальные вызовы от реализации на территории Евразии мега-проектов «Экономического пояса Шелкового пути».

Инфраструктурная стратегия «Новый Шелковый Путь», продвигаемая правительством Китая в рамках интеграционного экономического проекта «Один Пояс - Один Путь» подразумевает создание транспортных трансконтинентальных коридоров, которые окутают единой сетью огромные территориальные пространства Евразийского континента, соединив западные и восточных границы Китая со Средней Азией, Ближним Востоком и далее - с Европой.

8 декабря 2016 в Москве, на конференции ООН ЭСКАТО (Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана) представители правительств России, Китая и Монголии подписали Межправительственное соглашение о грузовых автомобильных перевозках по новой евразийской транспортной магистрали. Новый транспортный коридор соединит китайский порт Тяньцзинь, монгольскую столицу Улан-Батор и российский Улан-Удэ, а его вторая ветка - Новосибирск с Урумчи и Карачи. И это только начало в череде трансграничных мега-инфраструктурных проектов. Эти дороги - важная часть российско-монгольско-китайского экономического коридора в рамках "Экономического Пояса Шёлкового Пути», впервые заявленного китайским правительством еще в 2013 году.

Помимо автомагистралей, евразийская транспортная инфраструктура Шелкового Пути подразумевает несколько железнодорожных коридоров, а также другие объекты, необходимые для строительства и обслуживания континентальной транспортной инфраструктуры -- энергетические сети, трубопроводы, предприятия и другие объекты.

Правительства стран лежащих в зоне Экономического Пояса Шелкового Пути ожидают, что участие в инфраструктурных стройках, инициированных КНР, принесут ощутимые экономические и политические выгоды: рост транзитных перевозок и трансграничной торговли, развитие транспортной инфраструктуры, создание новых производств и вместе с ними новых рабочих мест, рост сотрудничества с Китаем за счет крупных совместных проектов, привлечение китайских и иных международных инвестиций.

Между тем, заявленные мега-проекты Нового Шелкового Пути также несут существенные риски в частности экологические и социальные , и пока не предусматривают экологически выверенных процедур стратегического планирования с широким общественным участием.

«Начало реализации проектов «Шелкового Пути» на территории нашей страны и наших соседей и партнеров является важным поводом задуматься – насколько законодательно и управленчески мы готовы к реализации зачастую несвязанных напрямую между собой крупных инфраструктурных проектов и насколько мы готовы избежать конфликтов с интересами местного населения и разных отраслей экономики и групп бизнеса, - говорит Директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц. - Уверен, что необходимо ускорить внедрение Стратегической экологической оценки, как инструмента предотвращения негативных куммулятивных (суммарных) экологических и социальных эффектов. Убежден, что Российская Федерация должна ускорить ратификацию Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) и Протокола по стратегической экологической оценке к ней, также как это уже сделали Казахстан и Киргизия. В этой связи очень важна инициатива Забайкальского края и Амурской области по проведению Стратегической экологической оценки планов регионального развития регионов, причем Стратегическая экологическая оценка планов регионального развития Амурской области включена в план мероприятий «Года экологии» в 2017 году».

Декларация «Зеленый Шелковый Путь» призывает страны Евразии договориться о базовых критериях отбора проектов развития, чтобы минимизировать социальный и экологический риск и максимально способствовать выполнению «Целей устойчивого развития» ООН.

«Стратегия Экономического Пояса Шёлкового Пути объединила воедино множество механизмов инвестиций и инфраструктурного развития, над снижением экологических и социальных рисков которых работают самые разные неправительственные организации во всех концах Евразии. Это заставило гражданское общество континента начать объединять усилия и искать союзников в других секторах, чтобы вместе влиять на трансформацию этих механизмов в сторону зеленого развития, соблюдения норм экологической безопасности и учета мнения и нужд населения. Вместе мы также надеемся добиться того чтобы " Шёлковый путь" строился в русле политики создания "Экологической цивилизации", провозглашенной ныне внутри Китая. Спасибо Китаю что своей глобальной стратегией он помогает и нам мыслить масштабно и действовать сообща», - говорит координатор Коалиции "Реки без Границ" Евгений Симонов.

Амурский экорегион Дальнего Востока России с его уникальными водными и лесными экосистемами также присутствует на картах глобальных строек, благодаря нескольким транспортным коридорам, которые должны соединить северо-восточные провинции Китая с морскими портами Приморья и Транссибом.

По оценкам экологов, строительство этих коридоров без учета природоохранных требований создаст дополнительные риски для экологически чувствительных территорий, в том числе для мест обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда.

«Дальний Восток России известен высоким биологическим разнообразием, и развитие этой территории должно идти с учетом необходимости его сохранения. Развивая промышленность и инфраструктуру необходимо помнить об ответственности за уникальные экосистемы. При выборе инвестиционных проектов нужно обязательно учитывать воздействие на растительный и животный мир. При этом есть два пути роста экономики территории. Первый - развитие туризма, с учетом привлекательности природных объектов в качестве достопримечательности. Второй - соблюдение высоких экологических стандартов. Это позволит создавать в субъектах Дальнего Востока только безопасные высокотехнологичные производства, которые могут стать локомотивом экономики», - говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Сейчас непосредственные риски для Дальнего Востока России несут обсуждаемые планы по переносу из КНР излишних производственных мощностей, в рамках интеграционных процессов Шелкового Пути, считает руководитель отдела по развитию зеленой экономики Амурского филиала WWF России Елена Федичкина: «Есть вероятность того, что Китай, строя у себя дома новую экологическую цивилизацию, будет активно переносить устаревших технологии и экологически «грязные» производства в соседние страны. Особенно настораживает нынешняя тенденция по снижению качества или полному отказу от механизмов общественного участия в региональных и международных проектах развития».

Декларация международной гражданской инициативы «Зеленый Шелковый путь» впервые была представлена 19 ноября в Москве, в рамках Общероссийского гражданского форума. Она открыта для подписания для организаций и индивидуальных активистов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Зеленый Шелковый Путь  wwf 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика