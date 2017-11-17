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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке построят 10 судов
Об этом стало известно на заседании подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока под председательством вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в среду, 20 декабря.
Юрий Трутнев напомнил, что есть поручение Президента РФ Владимира Путина о том, что 20% квот добычи предоставлены «на инвестиционные цели» – закупку новых судов рыбопромыслового флота с российских верфей, строительство объектов переработки водных биоресурсов. И на Дальнем Востоке уже есть результаты.
«Предварительные итоги подтверждают, что решение принято правильно. Уже есть заявки на десять новых судов, сумма инвестиций – 47 миллиардов рублей, и на создание 18-ти перерабатывающих предприятий, инвестиции составят почти 20 миллиардов рублей», – сообщил полпред.
Также, по его словам, будет усовершенствована нормативная база. Например, сейчас, если квота не выбрана в полном объеме, то наступает комиссионный принцип отбора.
«Этот механизм непрозрачен для рыбаков, поэтому вместо комиссионного отбора будет аукцион. Также в инвестиционные квоты мы включим среднетоннажные суда, что позволит загрузить верфи на Дальнем Востоке», – подчеркнул Юрий Трутнев.
Кроме того, судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка. Комплекс мер уже прорабатывает министерство промышленности России.
Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.
«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.
Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
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