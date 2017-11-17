|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 24 Декабря, 04:25 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Компания "Аггреко" подводит итоги года и поздравляет коллег с Днем энергетика
Одно остаётся неизменным — потребность в энергии. Электроэнергия —ключевой ресурс развития в современном мире, её наличие зачастую определяет темпы технологического развития предприятий, отраслей, стран.
Но и сама энергетика меняется. Генерация энергии становится ближе к потребителю, современные электронные системы позволяют усилить контроль над выработкой и потреблением, экологически чистые решения становятся основой современных энергокомплексов.
С Днем Энергетика, уважаемые клиенты, партнёры, коллеги по отрасли!
Пусть волны инновационных технологических изменений станут основой роста, а надёжность и безопасность останутся неоспоримыми императивами нашей работы.
Здоровья вам, света и добра!
2017 год для компании Аггреко:
Подписание на ПМЭФ меморандума о намерениях с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта о создании мобильной инфраструктуры электрогенерации.
Регион обладает уникальной энергосистемой: значительная часть установленной мощности приходится на распределенную генерацию, относительно незначительны объемы использования газа и высока доля дизеля в топливном балансе выработки электроэнергии, «лоскутные» распределительные сети, значительная степень износа основного оборудования. Компания имеет компетенции в области создания гибких масштабируемых объектов распределенной генерации, microgrids, и благодаря своей бизнес-модели обеспечивает быстрое комплексное преобразование энергетики региона.
Вывод на рынок мультигазовой мобильной электростанции, работающей на экономически эффективных видах топлива — природный, сжиженный, попутный нефтяной газ. Помимо универсальности оборудования с точки зрения используемых видов топлива и их составов, эти установки обладают высоким уровнем КПД = 43,1%, что позволяет снижать затраты на производство электроэнергии.
Электростанции подходят для применения в отдаленных труднодоступных регионах, где отсутствует электросетевая инфраструктура, и эффективно работают при низких температурах.
Открытие новой площадки в Баку: помещения общей площадью 3000 кв. м расположены в одиннадцати 6-метровых контейнерах ISO, в которых ранее находились электрогенераторы. В офисе будут трудиться 14 сотрудников, 12 из которых — местные жители.
Офис официально открыла посол Великобритании в Азербайджане доктор Кэрол Крофтс (Dr. Carole Crofts). В Азербайджане Aggreko работает уже более пяти лет, компания реализует проекты в области энергетики, внедряет системы отопления и охлаждения в ряде отраслей, включая нефтегазовый сектор, верфи, строительство и сектор организации различных мероприятий.
Спонсирование Aggreko plc павильона Соединенного Королевства на Экспо-2017 Астана, Казахстан.
Крис Вестон, главный исполнительный директор Aggreko plc:
«Для Aggreko Казахстан является стратегическим быстрорастущим рынком, следовательно, Экспо-2017 — это отличная возможность продемонстрировать свой опыт в рамках действительно международного мероприятия, ориентированного на разработку энергетических решений будущего. Наши инновационные энергетические установки являются отличным инструментом для развития более разнообразной и устойчивой структуры выработки электроэнергии».
Aggreko plc приобрела стартап Younicos, который специализируется разработках модульных аккумуляторов и системах управления Micro-grids. Решения Younicos позволяют объединять различные типы энергии —
возобновляемую, тепловую или полученную от дизель-генераторов в рамках одного проекта. На фоне глобального тренда к производству и распределению энергии – 3D (Decentralized, decarbonized and digitized — децентрализация, декарбонизация и диджитализация), компания планирует ввести в эксплуатацию мини-электростанции для когенерации на основе экологически чистого топлива или частично возобновляемых источников энергии. Они будут управляться из центра в Тюмени, что позволит заменить устаревшие парки дизельных станций на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.
Общая установленная мощность выросла до 700+ МВА в России и СНГ. Растет штат сотрудников — превысил 300 человек в РФ и СНГ.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Компания "Аггреко" подводит итоги года и поздравляет коллег с Днем энергетика
- На Дальнем Востоке построят 10 судов
- ХТСК и судебные приставы Хабаровского края и ЕАО активизируют работу с должниками
- Потребкооперация: в цене доверие и способность договариваться
- Как снять квартиру и не стать жертвой обмана
- Москвич взял остров под "дальневосточный гектар" между Сахалином и Хабаровским краем
- Переезжающие работать на Дальний Восток смогут получить около миллиона рублей
- Дальний Восток переходит на "точечное" развитие
- Три региона Дальнего Востока делают свою территорию комфортной
- Четыре новых предприятия на Дальнем Востоке откроет Медведев
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.