Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 24 Декабря, 04:25 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Логистику ждет автомобильная революция
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
22.12 |
Во Владивостоке объявили символ 2018 года в Амурском экорегионе
21.12 |
Расширены границы территории опережающего развития "Камчатка"
21.12 |
В Амурской области открыли завод по рафинации и упаковке соевого масла "Жемчужина Амура"
21.12 |
На Сахалине лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон
21.12 |
Компания "Аггреко" подводит итоги года и поздравляет коллег с Днем энергетика
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
21 Декабря 2017, 12:55 | Регион сегодня |

Компания "Аггреко" подводит итоги года и поздравляет коллег с Днем энергетика

Дорогие коллеги! Мир меняется всё быстрее. Новые волны технологий приводят к появлению инновационных бизнес моделей, исчезновению целых отраслей.

Одно остаётся неизменным — потребность в энергии. Электроэнергия —ключевой ресурс развития в современном мире, её наличие зачастую определяет темпы технологического развития предприятий, отраслей, стран.

Но и сама энергетика меняется. Генерация энергии становится ближе к потребителю, современные электронные системы позволяют усилить контроль над выработкой и потреблением, экологически чистые решения становятся основой современных энергокомплексов.

С Днем Энергетика, уважаемые клиенты, партнёры, коллеги по отрасли!

Пусть волны инновационных технологических изменений станут основой роста, а надёжность и безопасность останутся неоспоримыми императивами нашей работы.

Здоровья вам, света и добра!

2017 год для компании Аггреко: 

Подписание на ПМЭФ меморандума о намерениях  с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта о создании мобильной инфраструктуры электрогенерации.

Регион обладает уникальной энергосистемой: значительная часть установленной мощности приходится на распределенную генерацию, относительно незначительны объемы использования газа и высока доля дизеля в топливном балансе выработки электроэнергии, «лоскутные»  распределительные сети, значительная степень износа основного оборудования.  Компания имеет  компетенции в области создания гибких масштабируемых объектов распределенной генерации, microgrids, и благодаря своей бизнес-модели обеспечивает быстрое комплексное преобразование энергетики региона.

Вывод на рынок мультигазовой мобильной электростанции, работающей на экономически эффективных видах топлива — природный, сжиженный, попутный нефтяной газ. Помимо универсальности оборудования с точки зрения используемых видов топлива и их составов, эти установки обладают высоким уровнем КПД = 43,1%, что позволяет снижать затраты на производство электроэнергии.

Электростанции подходят для применения в отдаленных труднодоступных  регионах, где отсутствует электросетевая инфраструктура, и эффективно работают при низких температурах.

Открытие новой площадки в Баку: помещения общей площадью 3000 кв. м расположены в одиннадцати 6-метровых контейнерах ISO, в которых ранее находились электрогенераторы. В офисе будут трудиться 14 сотрудников, 12 из которых — местные жители.

Офис официально открыла посол  Великобритании в Азербайджане доктор Кэрол Крофтс (Dr. Carole Crofts). В Азербайджане Aggreko работает уже более пяти лет, компания реализует проекты в области энергетики, внедряет системы отопления и охлаждения в ряде отраслей, включая нефтегазовый сектор, верфи, строительство и сектор организации различных мероприятий.

 

Спонсирование Aggreko plc павильона Соединенного Королевства на Экспо-2017 Астана, Казахстан.

Крис Вестон, главный исполнительный директор Aggreko plc:

«Для Aggreko Казахстан является стратегическим быстрорастущим рынком, следовательно, Экспо-2017 — это отличная возможность продемонстрировать свой опыт в рамках действительно международного мероприятия, ориентированного на разработку энергетических решений будущего. Наши инновационные энергетические установки являются отличным инструментом для развития более разнообразной и устойчивой структуры выработки электроэнергии».

Aggreko plc приобрела стартап  Younicos, который специализируется разработках  модульных  аккумуляторов и системах управления Micro-grids.  Решения  Younicos позволяют объединять различные типы  энергии —

возобновляемую, тепловую или полученную от дизель-генераторов в рамках одного проекта. На фоне  глобального тренда к производству  и распределению энергии  – 3D (Decentralized, decarbonized and digitized — децентрализация, декарбонизация и диджитализация), компания планирует ввести в эксплуатацию мини-электростанции для когенерации на основе экологически чистого топлива или частично возобновляемых источников энергии. Они будут управляться из центра в Тюмени, что позволит заменить устаревшие парки дизельных станций на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.

Общая установленная мощность выросла до 700+ МВА в России и СНГ. Растет штат сотрудников —  превысил 300 человек в РФ и СНГ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

 

Теги: итоги года  Аггреко 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
20 Ноября 2017, 18:04
Поискать в крауд-кошельке Приморский предприниматель Андрей КОСОЛАПОВ с командой в конце октября запустили в работу краудинвестинговую площадку.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика