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Строить ветроэлектростанции на Дальнем Востоке станет проще
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Документом исключены избыточные требования к проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. В частности, исключена необходимость установления охранных зон в отношении ветроэлектростанций, так как такие объекты не относятся к критически важным, технологические нарушения в их работе не влекут социально-экономические, экологические и другие последствия для населения и социально значимых объектов. По мнению разработчиков документа, принятое решение позволит устранить административные барьеры при строительстве ветроэлектростанций, использовать в полном объёме земельные участки, расположенные вблизи ветроэнергетических установок.
Отметим, что на Дальнем Востоке активно развивается «зеленая энергетика» и уже работает ряд ветроэлектростанций. В ноябре прошлого года в арктическом поселке Тикси в Республике Саха (Якутия) начала работу уникальная ветряная электростанция. Ветропарк уникален не только для Якутии, но и для России в целом. Три уникальные ветроустановки общей мощностью 900 кВт выполнены в арктическом исполнении для работы в суровых условиях Заполярья. Они могут работать при температуре до –50 градусов и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживает более 4 600 человек, и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного топлива. По предварительной оценке, экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год. Как ранее сообщали в РусГидро, после апробации уникальной технологии могут быть рассмотрены варианты локализации производства оборудования на территории России и возможность тиражирования технологии в энергоизолированных районах Дальнего Востока.
На Чукотском мысе Обсервации работает самая крупная в Арктической зоне России ветрогенераторная станция. Помимо данной станции, согласно ряду подписанных в рамках ВЭФ соглашений, будут построены подобные ещё в нескольких районах Чукотки.
Как пояснили в Минвостокразвития России, Министерство готово поддерживать инициативу предпринимателей по запуску новых проектов по развитию альтернативной энергетики. Стимулирование проектов в данной сфере находит содействие на правительственном уровне. Так, в октябре были внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства, которыми исключаются избыточные требования к процессу проектирования, строительства и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ.
Напомним, о необходимости развивать альтернативную энергетику на Дальнем Востоке неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин. «Конечно, отдельная перспективная задача – это развитие возобновляемых источников энергии, особенно в отдалённых, труднодоступных районах нашей страны, таких как Восточная Сибирь, Дальний Восток. Для нашей обширной, самой большой в мире по территории страны с её разнообразными природными, климатическими условиями здесь открывается действительно огромная возможность», – отметил глава государства во время своего выступления на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».
- Строить ветроэлектростанции на Дальнем Востоке станет проще
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