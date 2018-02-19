|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 24 Февраля, 01:06 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Губернатор Забайкалья выразил благодарность WWF России
Коллектив Амурского филиала WWF России награжден Благодарственным письмом губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой за большой вклад в дело сохранения биологического разнообразия и обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий региона.
Благодарственное письмо губернатора было вручено директору Амурского филиала WWF России Петру Осипову на совещании «Об итогах работы Министерства природных ресурсов Забайкальского края в 2017 году и задачах на 2018 год», которое состоялось в феврале в Чите.
«Всемирный фонд дикой природы — давний партнер МПР Забайкальского края. Традиционно WWF России поддерживает трансграничную работу федеральных ООПТ, находящихся на территории края, и прилагает усилия для развития региональной системы ООПТ в Забайкалье. Результатом этого сотрудничества является сохранение численности мигрирующих видов, прежде всего дзерена, краснокнижных видов птиц, информация о состоянии редких видов фауны, создание новых и повышение эффективности работы существующих особо охраняемых природных территорий, где животные могут чувствовать себя в безопасности», — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
В 2017 году важным результатом трансграничной работы стало присвоение статуса Всемирного природного наследия Даурскому биосферному заповеднику. Всего в России 11 таких объектов, расположенных в 14 регионах. И это не только международное признание, но и возможность для поиска нового финансирования на развитие этих территорий.
Значительные усилия были приложены к созданию системы охраны такого вида как дзерен — единственного представителя семейства антилопы, обитающего на территории России. С 2004 при поддержке WWF России создано 360 000 га ООПТ, в итоге дзерены, пришедшие в Россию из Монголии, не только сохранились, но и увеличили свою численность в разы.
«Последние десять лет сотрудничества WWF России с Министерством природных ресурсов Забайкальского края дали двукратный прирост площади ООПТ в регионе. Это вывело Забайкалье из числа «аутсайдеров» охраны природы, и приблизило к выполнению обязательств Российской Федерации, зафиксированных в конвенции по сохранению биологического разнообразия. В 2017 году подарком природе и Году ООПТ стал ландшафтный заказник «Среднеаргунский» на одном из истоков Амура, в бассейне реки Аргунь. В 2018 году, в соответствии с Концепцией развития системы ООПТ регионального значения в Забайкальском крае до 2030 года, WWF России готов поддержать создание заказников «Нерчинский», «Нерчуганский» и оказать стартовую поддержку заказникам «Джилинский» и «Дульдургинский», — комментирует соглашение директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — Мы помогаем не только создавать заказники, но и поддерживаем работу системы ООПТ в регионе. В первую очередь это помощь в приобретении техники, строительстве и оборудовании кордонов, приобретении ГСМ. В итоге Дирекция региональных ООПТ показывает стабильно высокие результаты по охране территории заказников, разрабатывает проекты по развитию экологического туризма и мы планируем усилить ее поддержку».
Ещё одним направлением совместной работы, отраженном в договоре о сотрудничестве, является завершение стратегической экологической оценки (СЭО) стратегии развития Забайкальского края в разделе, посвященном горнорудной деятельности. Напомним, в результате консультаций в 2014 г. между правительством Забайкальского края и WWF России достигнуты договоренности о том, что для подготовки новой программы социально-экономического развития Забайкальского края будет проведена стратегическая экологическая оценка. Анализ «Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года». позволил сопоставить её задачи и цели с экологическими приоритетами развития.
По разным причинам проект СЭО планов развития Забайкальского края ещё не завершен, предварительный отчет готов, но не прошел обсуждение с заинтересованными сторонами. В результате не выработаны рекомендации по корректировке планов развития. WWF России, по согласованию с Министерством, готов помочь завершению процедуры СЭО в части горнодобывающей промышленности – одному из драйверов экономики региона. В настоящее время эксперты из Читы и Москвы работают над завершением отчета и в ближайшее время можно будет приступить к подготовке обсуждения итогового документа.
«Мы ежегодно подписываем план совместной работы, и в Фонде есть понимание, что Министерство природных ресурсов Забайкальского края — надежный партнер, и перспективы сотрудничества у нас гораздо более долгосрочные», — отмечает Петр Осипов.
- Губернатор Забайкалья выразил благодарность WWF России
- В Приморье две тысячи гектаров земли уйдут под рис
- АЛРОСА анонсировала аукционы
- Проект ВЭБа "Идея на миллион" открывает новый прием заявок от стартапов
- Новые технологии позволят решить проблемы энергоснабжения на Дальнем Востоке
- Юрий Трутнев призвал повышать качество жизни на Дальнем Востоке
- Дальний Восток пополнился новыми проектами на миллиарды рублей
- 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий
- Год дальневосточного аиста стартует в бассейне Амура
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.