|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Марта, 14:30 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2017
22.03 |Для реализации инвестиционного проекта расширены границы порта Ванино в Хабаровском крае
22.03 |Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложит решения кадровых вопросов Якутии
22.03 |Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке и увеличивает максимальную сумму кредита
22.03 |В развитие горнодобывающей отрасли Хабаровского края вложено более 16 млрд рублей
21.03 |Перевозки экспортных грузов в направлении дальневосточных портов выросли на 9%
17 Марта 2017, 12:00ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
17 Марта 2017, 10:40На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
17 Марта 2017, 10:25На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
17 Марта 2017, 09:50Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
22 Марта 2017, 12:11 | Регион сегодня
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке и увеличивает максимальную сумму кредита
Сбербанк снижает ставки по продуктам "Военная ипотека – приобретение готового жилья" и "Военная ипотека – приобретение строящегося жилья". Снижение составляет 0,85 п.п. Ставка по этим продуктам единая и с учетом снижения будет составлять 10,9% годовых.
Кроме того, Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по военной ипотеке на 170 тыс. рублей до 2,22 млн. рублей.
«Сбербанк последовательно снижает ставки, – отметил старший управляющий директор-директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. – После снижения и упрощения базовых ставок, которые мы провели 20 февраля 2017, сегодня мы также снижаем ставки и в рамках военной ипотеки».
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье».
Loading...
Новости раздела
- Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке и увеличивает максимальную сумму кредита
- Перевозки экспортных грузов в направлении дальневосточных портов выросли на 9%
- В Сбербанке клиентов встречали бариста и аниматоры
- "Грузовой экспресс – 2" может увеличить ежемесячную погрузку контейнеров на станциях ДВЖД
- Перевозки транзитных контейнеров по МТК "Приморье-1" в феврале выросли на 20 %
- Авиакомпания "Аврора" открывает новый дальневосточный рейс
- Сбербанк объявляет акцию корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией
- Вьетнамским компаниям презентовали инвестиционные возможности российского Дальнего Востока
- Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за два месяца увеличился на 6,1%
- В свободном порту Владивосток откроется первый на Дальнем Востоке "алмазный" таможенный пост
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
16 Марта 2017, 16:14ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
16 Марта 2017, 14:40Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
16 Марта 2017, 14:30Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.