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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:11 |
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Филиалы "Корпорации развития Дальнего Востока" откроются в течение месяца
"Смысл работы корпорации в том, чтобы инвесторы не бегали между Москвой, Хабаровском, Амурской областью, Владивостоком. Чтобы в каждой территории была организация, которая в состоянии принимать все решения. То есть она может принять резидента, наделить его земельным участком, обеспечить подключением инфраструктуры. Иначе во всем этом нет смысла", - сказал журналистам Трутнев.
Он добавил, что попросил дальневосточных губернаторов взять на контроль создание филиалов "Корпорации развития Дальнего Востока". "Завершить эту работу (по открытию филиалов), попросили в течение месяца. Она уже идет. Люди подбираются, но в течение месяца филиалы должны заработать", - сказал полпред.
КРДВ создана в мае 2015 года, является управляющей компанией, осуществляющей функции по созданию и управлению ТОР в дальневосточных регионах, в том числе выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры территорий и обеспечивает их функционирование, ведет реестр резидентов ТОР. 100% акций организации принадлежат государству, права акционера осуществляет Минвостокразвития.
Также Трутнев заявил, что общая сумма заявленных инвестиционных вложений в ТОРы и инвестиционные проекты на Дальнем Востоке превысила 1 трлн рублей.
"За это время (с начала разработки закона о ТОР) цифра заявленных инвестиций с учетом последней комиссии, которую я провел два дня назад, перевалила за 1 трлн рублей. Это серьезные результаты, у нас более 100 (предприятий) строятся, около 20 предприятий будет построено уже в текущем году", - сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос о подготовке ко второму Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке.
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