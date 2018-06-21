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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:45 |
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Виктор Ишаев назначен Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
«Установить, что Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока одновременно является полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока осуществляет следующие функции на территории Дальневосточного федерального округа: координирует деятельность по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, в том числе и долгосрочных, предусмотренных перечнем, утверждаемых Правительством Российской Федерации; управляет федеральным имуществом (за исключением лесного фонда и особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также имущественных комплексов открытых акционерных обществ, федеральных государственных предприятий, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Президентом Российской Федерации); контролирует осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, переданных им в соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в Указе главы государства.
По сообщениям Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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