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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 12:44 |
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Алексей Миллер: Россия и Китай подписали самый крупный контракт за всю историю "Газпрома"
Контракт сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. м российского газа в год. Контракт подписан на взаимовыгодных условиях и включает такие основные параметры, как формула цены с привязкой к нефтяной корзине и условие «бери или плати», сообщили "Дальневосточному капиталу" в Управлении информации ОАО «Газпром».
«Россия и Китай подписали самый крупный контракт на поставку газа за всю историю СССР и „Газпрома“ — более 1 трлн кубометров за всё время действия соглашения. Мы открыли для российского газа принципиально новый рынок сбыта с огромным потенциалом.
Организация поставок российского трубопроводного газа в Китай — крупнейший инвестиционный проект мирового масштаба. Только на российской территории объем инвестиций в создание объектов добычи и транспортировки газа составит 55 млрд долларов. На востоке России будет создана масштабная газовая инфраструктура, что станет локомотивом развития экономики региона. Мощный стимул к развитию получат целые отрасли российской экономики: металлургия, трубная промышленность, машиностроение.
Сегодня мы открыли первую страницу толстого тома увлекательной истории российско-китайского сотрудничества в газовой сфере, в которую мы ещё впишем много важных глав", — сказал Алексей Миллер.
Досье: «Восточный» маршрут предусматривает поставку в КНР 38 млрд. куб. м российского природного газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири» (общая газотранспортная система из Якутского и Иркутского центров газодобычи, предполагающая транспортировку газа на Дальний Восток России и в Китай). Газопровод будет построен практически полностью из труб отечественного производства. На строительстве первой очереди «Силы Сибири» будет задействовано около 11700 специалистов, эксплуатировать газопровод будут еще порядка 3000 человек. КННК — крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства — 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире. В 2009 году «Газпром» и КННК подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай, предполагающее экспорт на китайский рынок до 68 млрд куб. м газа ежегодно. В 2010 году были подписаны Расширенные Основные условия поставок газа из России в Китай. В сентябре 2013 года «Газпром» и КННК подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по «восточному» маршруту.
Фото РИА «Новости»
Журнал "Дальневосточный капитал".
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