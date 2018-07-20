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22 Мая 2015, 11:18 | Регион сегодня

Страховой рынок: драйверы в кризис

Страховой рынок переживает сложные времена и уже в нынешнем году покажет минимальную или отрицательную динамику, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

- Общее замедление темпов российской экономики, снижение объемов кредитования предприятий и населения повлияли на ситуацию на страховом рынке,- отметил на встрече с прессой в Хабаровске первый заместитель Председателя Правления СОГАЗ Николай ГАЛУШИН.- Предприятия оптимизируют бюджеты, предпочитая страховать только те риски, реализация которых может иметь  наиболее неблагоприятные  последствия для их бизнеса. Практически остановилось развитие  страхование малого и среднего бизнеса. Проблемы появились и усилились сразу по всем сегментам действия страховых компаний.  Такая ситуация наблюдается по стране в целом.

По словам директора Хабаровского филиала СОГАЗ Евгении БОГУНОВОЙ, кризис пока менее всего отразился на объемах розничного страхования. По итогам 2014 года в регионе компания стала лидером в сегментах авто КАСКО (24,9% сборов на рынке), страхования средств железнодорожного и водного транспорта (83% и 35%, соответственно), страхования грузов (32%), а также добровольного страхования ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, товаров, услуг (76%). В СОГАЗе в Хабаровском крае застрахованы более 950 предприятий и 10 тысяч частных лиц. Объем сборов в 2014 году вырос на 12% и составил почти 500 млн рублей.

В тоже время отмечается существенный рост убыточности. Так страховые выплаты СОГАЗа по ОСАГО в Хабаровском крае в первом квартале текущего года выросли в 5,5 раза, по автоКАСКО –на 85%.

В этой связи  было отмечено, что стратегия, ориентированная преимущественно  на розничное кредитование, становится не рентабельной. В страхование активно приходит интернет.  В июле текущего года вступает в силу закон, разрешающий оформление электронных полисов ОСАГО.

– Однако, это  не наш стратегический приоритет, - подчеркнул Николай Галушин.

Положительное влияние на развитие рынка страхования в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке в целом может оказать создание территорий опережающего социально- экономического развития, которые станут драйвером деловой активности.

В   ходе общения со СМИ Николай Галушин подробно остановился  на теме помощи пострадавшим от техногенных катастроф. С точки зрения страхования, картина в России, к сожалению, по-прежнему не слишком радостная. К примеру, лишь 3 % домовладений оказались застрахованы в случае с наводнением на Дальнем Востоке. Основное бремя выплат тогда легло на плечи федерального и регионального бюджетов. Примерно  такая  же ситуация  прослеживается на других российских  территориях, подверженных значительному риску природных катастроф. В настоящее время  началась работа над законопроектом по страхованию имущества граждан.

-Вопрос, безусловно, непростой, но его нужно решать, чтобы снизить нагрузку на бюджет за счет более эффективного использования инструментов страхования, - считает руководитель СОГАЗ.

Елена ШИРОКОВА, журнал «Дальневосточный капитал»

 

 

 

Теги: страхование 


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