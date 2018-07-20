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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Августа, 07:19 |
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Страховой рынок: драйверы в кризис
- Общее замедление темпов российской экономики, снижение объемов кредитования предприятий и населения повлияли на ситуацию на страховом рынке,- отметил на встрече с прессой в Хабаровске первый заместитель Председателя Правления СОГАЗ Николай ГАЛУШИН.- Предприятия оптимизируют бюджеты, предпочитая страховать только те риски, реализация которых может иметь наиболее неблагоприятные последствия для их бизнеса. Практически остановилось развитие страхование малого и среднего бизнеса. Проблемы появились и усилились сразу по всем сегментам действия страховых компаний. Такая ситуация наблюдается по стране в целом.
По словам директора Хабаровского филиала СОГАЗ Евгении БОГУНОВОЙ, кризис пока менее всего отразился на объемах розничного страхования. По итогам 2014 года в регионе компания стала лидером в сегментах авто КАСКО (24,9% сборов на рынке), страхования средств железнодорожного и водного транспорта (83% и 35%, соответственно), страхования грузов (32%), а также добровольного страхования ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, товаров, услуг (76%). В СОГАЗе в Хабаровском крае застрахованы более 950 предприятий и 10 тысяч частных лиц. Объем сборов в 2014 году вырос на 12% и составил почти 500 млн рублей.
В тоже время отмечается существенный рост убыточности. Так страховые выплаты СОГАЗа по ОСАГО в Хабаровском крае в первом квартале текущего года выросли в 5,5 раза, по автоКАСКО –на 85%.
В этой связи было отмечено, что стратегия, ориентированная преимущественно на розничное кредитование, становится не рентабельной. В страхование активно приходит интернет. В июле текущего года вступает в силу закон, разрешающий оформление электронных полисов ОСАГО.
– Однако, это не наш стратегический приоритет, - подчеркнул Николай Галушин.
Положительное влияние на развитие рынка страхования в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке в целом может оказать создание территорий опережающего социально- экономического развития, которые станут драйвером деловой активности.
В ходе общения со СМИ Николай Галушин подробно остановился на теме помощи пострадавшим от техногенных катастроф. С точки зрения страхования, картина в России, к сожалению, по-прежнему не слишком радостная. К примеру, лишь 3 % домовладений оказались застрахованы в случае с наводнением на Дальнем Востоке. Основное бремя выплат тогда легло на плечи федерального и регионального бюджетов. Примерно такая же ситуация прослеживается на других российских территориях, подверженных значительному риску природных катастроф. В настоящее время началась работа над законопроектом по страхованию имущества граждан.
-Вопрос, безусловно, непростой, но его нужно решать, чтобы снизить нагрузку на бюджет за счет более эффективного использования инструментов страхования, - считает руководитель СОГАЗ.
Елена ШИРОКОВА, журнал «Дальневосточный капитал»
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