|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморском крае началась подготовка сервисного персонала для III Восточного экономического форума
«Принимая во внимание потребности в привлечении персонала в г. Владивостоке для работы на Восточном экономическом форуме в 2017 году, Фонд «Росконгресс» совместно с Департаментом образования и науки Приморского края выработали согласованное предложение по организации центра компетенций и его деятельности. Программа подготовки сервисного персонала имеет большое значение не только в рамках организации ВЭФ-2017, но также будет способствовать повышению компетенции рабочих кадров сферы услуг во всем Приморском крае», - сообщает заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.
Планируется подготовить более 800 специалистов, которые будут участвовать в работе по обеспечению Форума. В рамках программы пройдет обучение и сертификация водителей, официантов, администраторов зон питания, диспетчеров. Для поваров, мойщиков посуды, специалистов по клинингу и других специалистов запланированы вводные инструктажи.
13 июня на базе специализированного центра компетенций прошел первый экзамен для сервисного персонала ВЭФ-2017. Первая группа обучающихся по специальности «официант зон питания» уже сдала первый демонстрационный экзамен, подтвердив свою профессиональную и общую компетенции. По окончании программы, выпускники получат сертификат, предоставляющий право работать на Форуме. На этом работа центра компетенций не заканчивается: пройти обучение и аттестацию, которые запланированы на июль-август, предстоит еще трем учебным группам.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс»–крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер Восточного экономического форума.
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- ДВЖД перечислила в бюджеты регионов Дальнего Востока более 6 млрд рублей
- Уполномочен профинансировать
- В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
- Предпринимателям Дальнего Востока открыли новые возможности интернет-маркетинга
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Микрокредитование сможет решить насущные финансовые проблемы
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.