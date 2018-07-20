|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 02 Августа, 07:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сбербанк приступил к обслуживанию карт платёжной системы "Мир"
«Мы успешно завершили все технические мероприятия по обеспечению возможности приёма карт «Мир» в эквайринговой сети Сбербанка, включая интернет-эквайринг. Количество pos-терминалов, принимающих карты «Мир» в торгово-сервисных предприятиях, составляет на текущий момент более 80 тыс. и увеличивается с каждым днем, – отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова. – Также Сбербанк начал тираж соответствующего программного обеспечения на своих устройствах самообслуживания для обеспечения приёма карт «Мир». Переход на обслуживание карт «Мир» во всех устройствах самообслуживания Сбербанка будет завершён в октябре 2016 года. В планах банка обеспечить 100% приём карт «Мир» в своей платёжной инфраструктуре в начале 2017 года».
«Сбербанк – один из ключевых партнеров НСПК, поскольку именно он обеспечивает большую долю эмиссии и эквайринга банковских карт в России. Начало раскрытия инфраструктуры в этом году – плановый и значимый шаг развития национальной платёжной системы карт «Мир», – отметил коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков.
Сбербанк приступит к массовой выдаче карт «Мир» в своих отделениях в октябре 2016 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
- Денис Синюков возглавил Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка
- На Дальнем Востоке в сентябре завершится процесс интеграции двух филиалов банка "Открытие"
- Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- После старта на Камчатке экспедиция "Байкал-Аляска" преодолела треть маршрута
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Болиды ННК рулят в новой экипировке
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.