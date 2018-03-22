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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В одном из дальневосточных регионов могут открыть "Торговый дом" товаров из КНДР
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочего визита в Пхеньян (КНДР) предложил создать в одном из дальневосточных регионов «Торговый дом», в котором будут представлена продукция из КНДР. Такое мнение он высказал в ходе 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.
В Пхеньяне состоялось 8 заседание Межправительственной комиссии России и КНДР«Считаю необходимым создание «Торгового дома» северокорейской продукции в одном из регионов Дальнего Востока России. Также, необходимо проводить выставки товаров, произведенных в КНДР, на территории Дальневосточного федерального округа», - завил Александр Галушка.
Напомним, 21 марта прошел официальный визит Министра РФ по развитию Дальнего Востока в КНДР (Пхеньян). В рамках которого глава Минвостокразвития провел 8-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. С корейской стороны сопредседателем выступил министр внешних экономических дел КНДР Ким Ён Чжэ. В состав российской делегации вошли представители 11 федеральных органов исполнительной власти. Стороны обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, среди которых – вопросы двухстороннего сотрудничества в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и рыболовства, образования, науки и техники, экологии, спорта и культуры.
Фото: пресс-служба Посольства РФ в КНДР.
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