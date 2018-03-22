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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Марта, 20:37 |
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Дальний Восток готов свой лес отдать на экспорт
Рост объемов заготовки и переработки леса, наращивание экспортных поставок привело к тому, что предприятия лесоперерабатывающего комплекса Дальнего Востока предметно задумались о строительстве лесоперевалочного порта. Об этом на заседании правительства Хабаровского края сообщил председатель ассоциации «Дальлесэкспорт» Александр СИДОРЕНКО.
По его словам, сейчас основным импортером леса является Китай. Он покупает 95 процентов всего дальневосточного экспорта. Однако на этот рынок выходит и Япония, которая заявила о желании импортировать до двух миллионов кубометров леса и лесоматериалов в год из России.
С такими объемами лесоперевалки имеющиеся логистические возможности региона не справятся. Дальнему Востоку нужной собственный лесной порт. А. Сидоренко сообщил, что порт Ванино с этой задачей не справится, так как ориентирован на перевалку угля. Советская Гавань также по ряду причин не подходит для этих целей.
В итоге взгляды лесозаготовителей устремлены в Приморье, отметил А. Сидоренко, не уточняя, правда, куда именно.
Однако губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ намерен побороться за этот порт и прямо на заседании правительства дал поручение краевому министерству природных ресурсов проработать вопрос и представить свои предложения в кратчайшие сроки.
В. Шпорт мотивировал свою позицию тем, что Хабаровский край занимает лидирующие позиции на рынке лесодобычи и переработки в ДФО. Здесь разворачиваются крупные инвестицонные российские и зарубежные проекты и логично было бы «прорубить» для них выход в море именно в Приамурье, а не в Приморье.
Олег Кульгин.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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