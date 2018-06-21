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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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23 Апреля 2016, 22:28 | Регион сегодня
В форуме "Агро Дальний Восток и Сибирь" примут участие более 300 лидеров индустрии
Агрохолдинги и представители властей обсудят инвестиционные сельскохозяйственные проекты Дальнего Востока и Сибири
Международный инвестиционный форум «Агрофорум Дальний Восток и Сибирь» пройдет во Владивостоке 27-28 апреля на во Владивостоке острове Русском на площадке Дальневосточного федерального университета, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Форум состоится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
Цель форума – объединить ключевых игроков АПК Дальнего Востока и Сибири для обсуждения стратегий развития отрасли в изменившейся экономической и геополитической ситуации, привлечение финансирования в инновационные проекты региона и создания бизнес-площадки для обсуждения перспектив сотрудничества и заключения новых контрактов.
Впервые за многие годы АПК Дальнего Востока и Сибири получил беспрецедентные возможности и реальные инструменты для развития бизнеса, в том числе через создание специальных фондов агропромышленного развития, привлечения государственного и частного финансирования, получение земель, создания ТОР и специальных кластеров, развития инфраструктуры, складских-логистических центров и т.д. И все это, на фоне обеспеченного гигантского рынка сбыта, как внутри страны, так и в страны АТР.
В форуме «Агро Дальний Восток и Сибирь» примут участие более 300 лидеров индустрии: руководители крупнейших агрохолдингов, производств, инвестиционных компаний и торговых сетей, главы и министры сельского хозяйства субъектов Дальнего Востока и Сибири, генеральные и технические директора сервисных компаний, производители сельскохозяйственной техники и многие другие.
Ключевые темы форума:
I. Перспективы создания индустриальных парков, АПК кластеров и ТОРов в регионе;
II. Представление инвестиционных проектов регионов: строительство теплиц, сахарное производство, рыболовство и морепродукты, рисоводство, соеводство, оленеводство, производство и переработка молочной и мясной продукции и т.д.;
III. Развитие инфраструктуры, создание транспортных коридоров и сбытовой сети, строительство оптово-логистических центров и хранилищ;
IV. Возможности для инвесторов и партнеров из России, СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы;
V. Наилучшие доступные отечественные и зарубежные технологии и оборудование для АПК Дальнего Востока и Сибири, импортозамещение и локализация производства оборудования в регионе;
VI. Развитие кадрового потенциала АПК региона, стратегии по подготовке и удержанию агрономических кадров в регионе.
Сайт мероприятия: http://www.agrofareast.ru/
Теги: агрофорум сельское хозяйство
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