|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 21 Июля, 16:03 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сахалинская область вышла на третье место в России по добыче газа и на девятое - по добыче нефти
В своем докладе губернатор детально охарактеризовал ход реализации действующих нефтегазовых проектов Сахалина, отметив их серьезное значение для развития региона, улучшения социально-экономической ситуации. Александр Хорошавин также подробно остановился на перспективах новых проектов в нефтегазовой отрасли, вопросах газификации Сахалинской области и Дальнего Востока, соблюдения норм экологической безопасности при разработке месторождений углеводородов, сообщает пресс-служба Правительства Сахалинской области.
Полный текст выступления Губернатора Сахалинской области на XVIII ежегодной международной конференции и выставке «Нефть и газ Сахалина-2014»:
«Уважаемые друзья! Дорогие гости! Рад приветствовать вас на нашей уже 18-ой международной конференции «Нефть и газ Сахалина». Далеко не случайно ведущей темой конференции является обсуждение роли Сахалина и Дальнего Востока России в глобальной энергетической системе, интеграции нашего богатого ресурсами региона со странами АТР. Мы продолжаем сотрудничество с российскими и иностранными нефтегазовыми компаниями в непростых внешнеполитических условиях, однако, должен отметить, что оно достаточно успешно и результативно.
Как показывают результаты прошлого года, в Российской Федерации Сахалинская область по добыче газа занимает 3-е место, по добыче нефти – 9 место. И эти показатели будут нарастать с учетом развития сахалинских шельфовых проектов, где область имеет первый в России уникальный опыт добычи углеводородов в сложнейших условиях.
За время развития нефтегазовых проектов добыча и экспорт углеводородов значительно увеличились по сравнению с 2000 годом – началом реализации их инвестиционной стадии. Добыча нефти и конденсата увеличилась в 7,6 раз, а газа – в 13 раз. Позитивная тенденция по росту добычи сохранится: до 2020 года добыча нефти возрастёт в 1,3 раза, газа в 1,5 раза.
Добыча нефти и конденсата в целом за 2013 год составила около 14 млн. тонн. Добыча газа составила порядка 27,5 млрд. куб. м. Основной удельный вес в добыче – более 80%, приходится на шельфовые проекты.
В 2013 году потребителям отгружено нефти и конденсата порядка 14 млн. тонн, в том числе на экспорт – около 12 млн.т. Основными покупателями нашей нефти являются страны АТР: Корея, Япония, Китай. Общий объем поставок газа на внутренний рынок в 2013 году составил 4,1 млрд. куб. м. Газ поставляется потребителям Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.
Роль Сахалина в развитии производства СПГ достаточно велика. Сегодня на Сахалине производится около 5% мирового объема сжиженного природного газа. В 2013 году поставки СПГ на экспорт в страны АТР составили 10,8 млн. тонн, основной объем поставок - около 80%, пришелся на Японию. Безусловно, благодаря проекту «Сахалин-2», Россия входит в клуб экспортеров СПГ. Роль Сахалина в развитии рынка СПГ стран АТР с большим интересом обсуждалась на специальной сессии Мирового нефтяного конгресса, состоявшегося в Москве в июне этого года.
По оценкам экспертов спрос на газ уверенно растёт во всем мире, особенно в странах АТР. Мировое потребление газа в долгосрочном периоде возрастет почти на 60%, а спрос на потребление СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2020 году может возрасти вдвое.
Уникальный и успешный опыт Сахалина в области производства СПГ должен быть активно востребован на Дальнем Востоке и России в целом с учётом весьма благоприятной политики Российского государства по либерализации СПГ, а Россия стать одним из лидеров этого направления.
Применительно к дальнейшему развитию проектов «Сахалин» Правительство Сахалинской области оказывает активную поддержку строительству нового завода СПГ на западном побережье острова по инициативе ОАО «НК «Роснефть» и третьей технологической линии на уже существующем заводе СПГ на юге Сахалина в рамках проекта «Сахалин-2».
Значительные ресурсы сахалинского газа, надёжная репутация производителей СПГ, близость к рынкам АТР, повышение ёмкости этого рынка и благоприятная рыночная конъюнктура, с нашей точки зрения, будут в большой мере способствовать успешной реализации этих проектов.
Увеличение мощности действующего завода СПГ. С удовлетворением отмечу, что по проекту строительства третьей линии завода СПГ по проекту «Сахалин-2» сделаны первые реальные шаги. В феврале этого года между концерном «Шелл» и ОАО «Газпром» был подписан меморандум в отношении подготовки пакета проектной документации. Предусматривается, что окончательное решение об инвестициях проекта будет принято в середине-конце 2015 года. Главный вопрос – определение источника газовых ресурсов для расширения завода СПГ.
С нашей точки зрения, это ресурсы месторождений Киринского лицензионного участка. За счет разведки Южно-Киринского газоконденсатного месторождения значительно увеличились запасы углеводородов. По оценке ОАО «Газпром», запасы газа категорий С1+С2 увеличились на 73 млрд. куб.м с 564 до 637 млрд. куб.м.
Запуск 3-ей линии завода СПГ вполне реален к 2020 году, когда ёмкость азиатского рынка позволит успешно вписаться в его структуру дополнительным объёмом сахалинского газа.
Для Российской Федерации, Сахалинской области, акционеров проекта «Сахалин-2» дальнейшее развитие завода СПГ принесёт значительные экономические выгоды, позволит эффективно использовать уже созданную для производства СПГ инфраструктуру.
Ресурсов газа шельфа Сахалина хватит и на производство СПГ, и на обеспечение внутреннего рынка газа Дальневосточного региона, выполнение всех намеченных планов по дальневосточной газификации.
Хочу отметить, что Сахалинская область является лидером по темпам и выполнению программ газификации на Дальнем Востоке. С 2008 года действует разработанная ОАО «Газпром» генеральная схема газификации и газоснабжения Сахалинской области. Работы по газификации выполняются в полном объеме и в запланированные сроки. В 2014 году выполняется газификация с. Ныш, идет строительство сетей газоснабжения пгт. Ноглики, продолжается газификация г. Южно-Сахалинска и прилегающих территорий. В 2015-2016 годах планируется продолжение газификации ряда районов и населенных пунктов области.
Наиболее актуальным вопросом для дальнейшей реализации сахалинской программы газификации является определение на ближайшие десятилетия надёжного источника ресурсов газа, наиболее реальными из которых являются газ Киринского лицензионного блока проекта «Сахалин-3» и роялти в натуральной форме проекта «Сахалин-2». Поскольку срок действия Распоряжения Правительства по этому вопросу заканчивается в 2017 году, мы просим Правительство РФ в лице Минэнерго России совместно с ОАО «Газпром» в ближайшее время принять окончательное решение на долгосрочную перспективу. От этого зависит социально-экономическое развитие Сахалинской области и Дальневосточного региона.
Общие суммарные локализованные запасы углеводородного сырья на суше и шельфе Сахалина на 1 января 2014 года составляют по нефти и конденсату – 593 млн. тонн, по газу – 1,96 трлн. куб.м. С начала добычи углеводородов на Сахалине, добыча нефти и конденсата составила 237 млн. тонн, газа – 212,5 млрд. куб.м.
Основные перспективы прироста ресурсной базы углеводородов связаны с ведущимися геологоразведочными работами на лицензионных участках проекта «Сахалин-3» в Киринском, Айяшском и Восточно-Одоптинском блоках.
По имеющимся оценкам, перспективные и прогнозные (извлекаемые) ресурсы шельфа составляют около 4,1 трлн. м3 свободного газа и 1,6 млрд. т нефти.
Несколько слов о реализующихся проектах. Проект «Сахалин-1», оператором которого является Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» уникален не только для Сахалина, но и для международной нефтегазовой отрасли в целом. В этом году установлен очередной мировой рекорд – на месторождении Чайво завершено горизонтальное бурение рекордной скважины протяженностью по стволу 13 км.
27 июня текущего года введена в эксплуатацию морская ледостойкая добычная платформа «Беркут». Президент РФ В.В. Путин в ходе видеомоста дал старт к запуску этой уникальной платформы. Сегодня у участников конференции имеется счастливая возможность в рамках специальной сессии увидеть презентацию и фильм, посвященные этому значительному событию.
В настоящее время на платформе проводится бурение первой добывающей скважины и уже в этом году планируется начать добычу нефти на Аркутун-Даги, которая до конца года составит 100 тыс. тонн, в ближайшей перспективе достигнет 4,5 млн. тонн в год.
Не менее важным для проекта «Сахалин-1» является проведение работ по этапу 2 освоения месторождения Одопту, в рамках которого планируется пробурить 6 скважин с протяженностью ствола более 13 км с использованием новой буровой установки.
Эта буровая будет превосходить уже существующую установку «Ястреб» по многим показателям и будет являться самой мощной в мире буровой установкой для бурения скважин с ультра-большим отклонением от вертикали.
Не менее значимым для нас является проект строительства на Сахалине нового завода под названием «Дальневосточный СПГ», инициированного ОАО «НК «Роснефть». Планируемые ресурсы для этого проекта – запасы газа проекта «Сахалин-1» и собственные ресурсы ОАО «НК «Роснефть» на шельфе Сахалина (Северное Чайво, Северо-Венинское месторождение и др.)
Планируемая мощность завода - 5 млн. тонн с перспективой расширения. Использование ресурсов проекта «Сахалин-1» (доказанные запасы 490 млрд. куб.м) позволит разморозить газовую составляющую и получить значительные дополнительные доходы по СРП, в том числе и в бюджет области. Областное правительство оказывает полное содействие компании «Роснефть» в предоставлении земельных участков и создании сопутствующей инфраструктуры. Предпочтение в размещении нового завода СПГ отдаётся с.Ильинское Томаринского района на юго-западном побережье Сахалина.
Этот район уже в ближайшие годы может стать реальной точкой роста экономики Сахалинской области, местом организации более двух тысяч высокотехнологичных рабочих мест, поскольку здесь планируется построить новую ГРЭС-2, мощностью 330 мВт и практически новый посёлок для энергетиков и работников завода СПГ.
До конца 2014 года планируется выполнить проектные работы, а к 2020 году запустить первую очередь завода СПГ.
Правительство области выражает надежду, что расширение производства СПГ на Сахалине осуществится в максимально краткие сроки (не позднее 2020 года), что позволит получить доступ к рынкам стран АТР, прежде всего, продолжив сотрудничество с основными энергетическими компаниями Японии и Кореи, а также освоить потенциальный рынок СПГ Китая, Индии, других стран.
Мы планируем оказать двум обозначенным проектам СПГ максимальную поддержку, в том числе в оптимальном использовании уже созданной на Сахалине энергетической инфраструктуры. Уверен, что тесное сотрудничество стран АТР с таким надёжным поставщиком российского газа, как Сахалин, принесёт взаимовыгодную пользу для всех сторон.
Новым знаменательным событием является совместная работа ОАО «НК «Роснефть» и консорциума «Сахалин-1» по освоению лицензионного участка северной оконечности месторождения Чайво, принадлежащего российской компании.
В этой связи Уполномоченным государственным органом по проекту «Сахалин-1» было одобрено проведение совместных операций, предусматривающих в 2014 году бурение и испытание двух эксплуатационных скважин для Роснефти с использованием инфраструктуры проекта «Сахалин-1» в рамках совместного договора.
4 сентября этого года Глава Роснефти Игорь Сечин доложил с Сахалина по телемосту Президенту Российской Федерации о начале освоения нового перспективного месторождения на шельфе Сахалина.
Работу по освоению Северного Чайво: бурению дополнительных трех скважин, подготовке, транспортировке, хранению и отгрузке добытых углеводородов планируется продолжить с использованием существующих объектов проекта «Сахалин-1», что является абсолютно рациональным.
Компания «Сахалин Энерджи» - оператор проекта «Сахалин-2» в текущем году отметила значимое событие - двадцатилетие со дня создания. Этому событию будет посвящена Специальная фокус-сессия: «Сахалин-2. Опыт первого СРП проекта в России», где подробно будут отражены вопросы деятельности компании за прошедший период.
Следует отметить, что в этом году по проекту впервые за полный год был выплачен в областной и федеральный бюджеты налог на прибыль. Только в бюджет Сахалинской области поступило около 60 млрд. руб., что составило более 50% всех доходов бюджета. В рамках проекта «Сахалин-2» в июле 1999 года впервые в России началась масштабная морская добыча углеводородов на стационарной добывающей платформе «Моликпак». Это событие отметило 15-летний юбилей.
С февраля 2009 года завод по сжижению природного газа (СПГ) компании «Сахалин Энерджи» произвел уже 50 миллионов тонн СПГ, отгружено 850 партий СПГ, основная доля которого поставлена в Японию и Республику Корея. СПГ проекта «Сахалин-2» также отгружался в КНР, Индию, Кувейт, Таиланд и на Тайвань.
Сахалинский завод СПГ первый в России зарекомендовал себя, как надёжный поставщик голубого топлива с хорошей репутацией и в этом есть высокая заслуга главного акционера ОАО «Газпром» и корпорации «Шелл» - идеолога и создателя этого инновационного предприятия. Еще раз хочу поздравить компанию «Сахалин Энерджи» с 20-летним юбилеем.
Проект «Сахалин-3» включает в себя 4 лицензионных участка: Киринский, Айяшский, Восточно-Одоптинский и Венинский на шельфе Охотского моря. В настоящее время запасы по указанным участкам составляют порядка 125 млн. т нефти и конденсата и 818 млрд. куб.м газа. А общие извлекаемые запасы по всем участкам оцениваются в 343 млн. тонн нефти и конденсата и 1,3 трлн. куб. м газа.
В рамках освоения Киринского блока «Сахалин-3» ОАО «Газпром», планирует, прежде всего газифицировать территорию Дальневосточного региона в соответствии с Восточной газовой программой. В настоящее время подготовлено к разработке Киринское газоконденсатное месторождение, пуск которого в эксплуатацию состоялся в октябре 2013 года в режиме видеоконференции с участием Президента Российской Федерации. Это событие ознаменовало начало реализации нового проекта «Сахалин-3» на шельфе острова с применением передовых технологий.
ОАО «НК «Роснефть» широко представлена в нашем регионе и его дочернее подразделение «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» является старейшим и успешным нефтегазодобывающим предприятием не только на Сахалине, но и в России.
В текущем году по распоряжению Правительства Российской Федерации дочернее предприятие Роснефти с участием китайского капитала (Синопек, 25,1%) – ООО «Венинефть» получило лицензию для разведки и добычи углеводородного сырья на Северо-Венинском газоконденсатном месторождении в рамках проекта «Сахалин-3».
Также Роснефть получила лицензии по проекту «Сахалин-5» на разработку Кайганско-Васюканского (получено свидетельство о первооткрывательстве) и Лебединского нефтегазоконденсатных месторождений. Могу добавить, что по Лебединскому месторождению уже к концу 2014 года планируется начало добычи.
Для Правительства Сахалинской области вопросы экологической безопасности в нефтегазовом комплексе всегда находятся в центре внимания. Безусловно, реализация крупнейших и сложных нефтегазовых проектов всегда представляет потенциальную угрозу для уникальной экосистемы Сахалина, поэтому для нас чрезвычайно важно, чтобы все работы велись на высочайшем уровне экологической и промышленной безопасности с использованием международных норм и стандартов. Эти вопросы взяты на особый контроль.
Должен отметить, что нефтегазодобывающие компании принимают серьёзные меры, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Это, прежде всего, использование самого современного оборудования, применение надежных механизмов и конструкций, а также экологически безопасных технологий. Так, при модернизации и строительстве всех платформ, установленных на шельфе Сахалина, был использован мировой опыт промышленной и экологической безопасности.
В этой связи следует отметить, что мною была предложена идея создания экологического фонда Сахалинской области. Фонд может стать центром системы управления экологической безопасности, разработки методов оценки и прогнозирования возможных экологических проблем, площадкой для переноса на территорию России передовых технологий в области сохранения окружающей среды и биоразнообразия.
В настоящее время эта идея реализована, в области создано некоммерческое партнерство «Экологический центр Сахалинской области», учредителями которого выступили производственные организации. Хотелось бы еще раз привлечь внимание к участию в мероприятиях по экологической безопасности, созданию экологического фонда нефтегазовых компаний, работающих на сахалинском шельфе.
В заключение следует отметить, что дальнейшее становление нефтегазового комплекса напрямую влияет на социально-экономическое развитие Сахалинской области, в том числе на наполняемость областного бюджета и привлечение инвестиций.
Реализация проектов «Сахалин» дала значительный импульс развитию области. По оценке теперь уже бывшего Минрегиона России Сахалинская область занимает по итогам 2013 года 11 место среди регионов-лидеров по эффективности деятельности органов исполнительной власти, 4-е место по среднегодовому объёму частных инвестиций и 1-е место по сводному индексу показателя налоговых поступлений в бюджет области, большая часть которых – нефтегазовые доходы. Мы занимаем также 2-е место в России по итогам 2013 года и первому полугодию 2014 года по сводному индексу социально-экономического развития.
Хотелось бы отметить следующий положительный момент: несмотря на сохраняющийся миграционный отток населения в области, начиная с марта текущего года впервые за последние 22 года отмечается ежемесячный естественный прирост населения (число родившихся превышает число умерших). Эффективность решения задач по социально-экономическому развитию и повышению качества жизни напрямую зависит от объёма собственных финансовых ресурсов, которыми располагает регион.
Таким образом, нефтегазовая отрасль играет ведущую роль в экономике Сахалинской области, и её развитие является основным фактором, определяющим экономический рост на всей территории. Важнейшая задача Правительства области на сегодня: диверсификация экономики, активное развитие инвестиционной деятельности на благо сахалинцев.
Разрешите еще раз поприветствовать всех участников и гостей конференции и пожелать Вам плодотворной работы. 18-ю международную конференцию «Нефть и Газ Сахалина» объявляю открытой».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- После старта на Камчатке экспедиция "Байкал-Аляска" преодолела треть маршрута
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Болиды ННК рулят в новой экипировке
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.